​Spotify wordt veel duurder in Frankrijk: ook bij ons?

Frankrijk kondigde eind vorig jaar een nieuwe belasting aan, waarop Spotify meteen besloot zijn support voor verschillende muziekfestivals in te trekken. Maar nu merken de gebruikers van Spotify direct hoe vervelend die tax is: Spotify wordt veel duurder in het land van stokbrood en wijn.

Spotify schrijft in een reactie: “Eind 2023 besloot de Franse regering dat digitale muziekstreamingdiensten voortaan een nieuwe belasting moesten betalen om het CNM te financieren, als onderdeel van haar begroting voor 2024. Dat zou niet alleen gelijkstaan aan een dubbele belasting voor onze organisatie, maar bovendien zijn we er niet gerust op dat deze heffing direct bij artiesten terecht komt, noch dat het een tastbare, zichtbare meerwaarde zal betekenen voor fans. In plaats daarvan zal deze belasting simpelweg ten koste gaan van luisteraars en een extra tussenpersoon creëren - de CNM.”

Streamingdiensten boos

De belasting zou 15 miljoen euro opleveren, berekende Spotify, terwijl het personeel van die CNM bij elkaar 20,2 miljoen euro is, waardoor er nog maar weinig geld overblijft om de artiesten te ondersteunen. Spotify geeft jaarlijks (in 2022 bijvoorbeeld) bijna 225 miljoen euro uit aan vergoedingen van de muziekindustrie, stelt het. Overigens is niet alleen Spotify dat te maken heeft met de tax: Apple -dat net door Spotify een boete kreeg- is er ook op tegen.

Nu worden dus de prijzen verhoogd, want Spotify wil de streambelasting doorberekenen aan zijn luisteraars. Anders verdient het naar eigen zeggen niet genoeg. Het eindresultaat is dat Spotify-gebruikers in Frankrijk de duurste abonnementskosten voor Spotify betalen van heel Europa. Kunnen wij ook in Nederland zoiets krijgen met Spotify? We verwachten van niet. Ons land is wat internationaler ingesteld. Dat is ongetwijfeld mede door de locatie, de grote luchthaven en onze reislust, maar we hebben minder die heel sterke Nederlandse identiteit die een grote rol speelt in bijvoorbeeld de overheid. We zien het niet snel voor ons dat onze regering zou afdwingen dat er een bepaald bedrag naar onze palingpop gaat. Gelukkig maar, dan blijft Spotify nog even gewoon een tientje per maand.