Microsoft Teams laat je nu Maybelline-make-up ‘dragen’ als filter

Het idee is dat je hierdoor hopelijk minder snel geneigd bent om je camera uit te zetten tijdens een call, omdat je er dan even wat frisser uitziet. Microsoft geeft aan: ”De Maybelline Beauty app is ontwikkeld in samenwerking met het Geena Davis Institute met als doel een brede en diverse populatie te vertegenwoordigen. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende digitale make-up kleuren en vervagingseffecten, kiezen voor een preview en vervolgens een look naar keuze "toepassen".”

In een samenwerking met Maybelline heeft Microsoft 12 digitale make-upjes gemaakt om uit te kiezen wanneer je Teams voor werk gebruikt. Het gaat om filters die net als op Snapchat dankzij kunstmatige intelligentie als een soort masker over je heen worden gezet. Maybelline spreekt van de ‘eerste virtuele make-up voor Microsoft Teams ooit’. Je kunt kiezen voor een vrij heftige rode lip, of juist een heel natuurlijke look waarvan bijna niet opvalt dat je make-up draagt.

Modiface

De Maybelline Beauty app in Teams maakt gebruik van AI dankzij Modiface, een augmented reality technologie voor de schoonheidsindustrie. Modiface komt van L'Oréal, het moederbedrijf van Maybelline. Microsoft: “Modiface AI identificeert meer dan 70 punten van het gezicht van de gebruiker om een "virtuele kaart" te maken waarmee de digitale filters naadloos kunnen worden toegepast.” Het is niet zo dat je de make-up daarna kunt kopen, wat bijvoorbeeld bij Snapchat-make-upfilters vaak wel het geval is. Dit draait echt om het filter, en niet om de verkoop (hoewel het indirect misschien kan inspireren om toch wel voor die bordeauxrode lipstick te gaan).

Microsoft is er niet de eerste mee: de toepassing van make-upfilters in videoconferenties. In Zoom kun je al langere tijd een virtuele lipstick of wenkbrauwmake-up aanbrengen. Die van Maybelline is wel wat beter: je kunt ook wat meer aanpassen om het nog meer naar je zin te maken. In eerste instantie komt deze functie alleen naar mensen met een Microsoft Teams-account voor Enterprise, dus voor bedrijven, of het nog naar de gratis Microsoft Teams komt, is onbekend, maar valt te betwijfelen. Mocht je een bedrijfsaccount hebben, dan kun je het filter binnenkort vinden onder de Video-effecten.