Microsoft Copilot is nu ook op Apple Macs beschikbaar

Apple

Je kunt Copilot ook gebruiken op een iPad of iPhone, waarbij je inlogt met je AppleID. Je kunt het onder andere in splitscreenmodus gebruiken en je kunt ofwel teksten invoeren, ofwel PDF-bestanden toevoegen die de app dan helemaal kan doornemen. Het is in ieder geval een goede toevoeging voor mensen die wel een Apple gebruiken, maar nog steeds vrij Microsoft-minded zijn. Ook is de lancering van Apple Intelligence bij lange na nog niet rond in Europa, waardoor dit een goede optie zou kunnen zijn om toch AI op je systeem te gebruiken.

Copilot heeft voor alle gebruikers recent een aanpassing gekregen, namelijk dat Copilot Voice en Think Deeper beide gratis beschikbaar zijn geworden en dat je het ongelimiteerd kunt gebruiken. Dat was eerst alleen mogelijk voor mensen met een betaald Copilot-abonnement. Met Voice kun je via spraak met de AI praten op een natuurlijke manier, en met Think Deeper krijg je meer uitleg over de redenering van Copilot. Je kunt het ook wat moeilijkere vragen stellen, zoals welke elektrische auto je het beste kunt kopen of welke smartphone: Think Deeper kan vergelijkingen maken.