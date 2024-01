​Je kunt bij ChatGPT AI-chatbots shoppen voor allerlei functies

OpenAI's GPT Store is here. But most GPTs will be useless (I know because I went through hundreds). If you want to make a useful GPT, rank high, and make money, you need to use actions. So, here's an advanced tutorial on how to add actions to your custom GPTs: pic.twitter.com/UY6bNIYjSB

GPT Store

Althans: in eerste instantie is het kosteloos. Je hoeft niet te betalen voor een GPT en de maker kan er dus ook geen geld mee verdienen. Ook kunnen niet zomaar alle GPT’s worden aangeboden. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. De GPT Store kan alleen worden benaderd door mensen die een Plus-, Team- of Enterprise-abonnement hebben op ChatGPT. Bovendien kun je niet zomaar elke GPT in de winkel te koop zetten. Je moet het voor alle gebruikers zichtbaar maken (niet alleen met link, wat wel de meest gebruikelijke manier is om het te delen). Ook moet je een Builder Profile hebben en moet dit geverifieerd zijn, naast nog een aantal richtlijnen.

GPT’s kunnen bijvoorbeeld rondom Dall-E zijn, of specifiek voor onderzoekers, of juist programmeurs. GPT Store is ook bedoeld om te laten zien wat er allemaal aan verschillende dingen mogelijk is met die GPT’s. Ook wil het laten zien dat het niet moeilijk is om een eigen GPT te maken. Je hoeft geen programmeur te zijn, of te kunnen programmeren om er een te maken. Het gaat vooral om regels meegeven aan de GPT om het zo een bepaalde richting op te sturen die voor gebruikers handig is. Ook kun je een GPT gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Canva, voor nog meer waardevolle antwoorden.