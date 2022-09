Ethereum is duurzamer geworden door ‘The Merge’

Cryptovaluta Ethereum is net gemerged. Dit betekent dat de cryptomunt duurzamer is geworden. Dat doet het door niet meer voor een proof-of-work-constructie te gaan, maar een proof-of-stake. Dat betekent dat er niet meer hoeft te worden gemined en dat scheelt een heleboel energie.

Ethereum is een van de grootste cryptovaluta ter wereld. Het is onder andere de crypto waarmee je NFT’s kunt kopen op bijvoorbeeld een marktplaats als OpenSea. Zeker nu de energieprijzen steeds hoger worden is het steeds minder aantrekkelijk om te minen. Het kan zelfs een van de redenen zijn waardoor crypto en NFT’s de laatste tijd wat minder populair lijken te zijn. Dat probleem is nu aanzienlijk minder groot, omdat Ethereum ‘The Merge’ heeft doorgemaakt.

Het is een verandering die veel kan betekenen voor cryptovaluta. Op dit moment stappen sommige mensen niet in de crypto omdat het niet duurzaam is. Zo heeft bijvoorbeeld Elon Musk net nadat hij aankondigde dat je Tesla’s kon kopen met Bitcoin die plannen teruggedraaid nadat hij veel kritiek kreeg op de ecologische voetafdruk ervan. Die voetafdruk gold voor alle cryptovaluta, maar nu dus niet meer voor Ethereum.

The Merge

Hoe het precies werkt, dat is een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat de validatie van de blocks in nieuwe transacties niet meer op dezelfde manier gaat. Er hoeven geen ingewikkelde rekenkundige puzzels meer te worden opgelost: je hoeft alleen een aantal tokens in te zetten om nieuwe blocks te valideren en hierdoor tokens terug te verdienen. Nog steeds moeten computers data opslaan en transacties bevestigen, maar die computers vragen aanzienlijk minder energie dan eerder het geval was. Het is te hopen dat andere cryptovaluta volgen en zorgen dat de gigantische ecologische voetafdruk ervan slinkt en slinkt.

Je merkt er overigens in de praktijk weinig van. Het netwerk brengt nog steeds nieuwe blocks voor in de blockchain en transacties gaan ook niet anders dan anders. Ook zijn de gas fees nog steeds hetzelfde. Dat terwijl het elektriciteitsgebruik van Ethereum naar verwachting met 99,98 procent naar beneden gaat. Het gaat dus van 23 miljoen megawatt-uur per jaar naar 2.600 megawatt-uur per jaar.