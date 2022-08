​Het geld voor het digitale Rembrandt-museum komt van NFT’s

We horen al een tijdje wat minder over NFT’s . Dat betekent zeker niet dat ze er niet meer zijn, maar wel dat de trend ietwat is gaan liggen en NFT’s de volgende bestaansfase ingaan. Het is niet meer zo dat elk bedrijf maar met NFT’s op de proppen komt of er steeds meer tv-programma’s zoals The Connection non-fungible tokens als hoofdprijs uitdelen. Het is even wat stiller rondom deze blockchain-handel. Er worden echter nog steeds dagelijks nieuwe exemplaren toegevoegd op bijvoorbeeld een marktplaats als OpenSea.

8.000 NFT's

Er zijn in totaal 8.000 NFT’s van De Nachtwacht. Deze worden uitgegeven door Metarembrandt, de organisatie achter het initiatief. In tegenstelling tot de verwachting, namelijk dat het Rijksmuseum dit alles heeft bedacht. Het Rijks heeft wel op de actie gereageerd, maar is er niet per se heel uitgesproken over. Het metamuseum is bedacht door de stichting The Rembrandt Heritage Foundation, dat nu dus heel kleine stukjes van het bekende schilderij verkoopt als NFT, wat betekent dat je er een digitaal eigendomscertificaat van hebt.

De NFT’s zijn gecreëerd in samenwerking met een bedrijf dat is gespecialiseerd in cryptovaluta en blockchaintechnologie. NFT’s worden namelijk gekocht met Ethereum, crypto die je met je euro’s kunt kopen en waarmee je op de blockchain aankopen kunt doen, zoals NFT’s. Ze zijn er in allerlei soorten en maten: apen, auto’s, enzovoort. Nu dus ook in de vorm van De Nachtwacht: niet de echte, maar een reconstructie die kunsthistoricus Ernst van de Wetering maakte van wat waarschijnlijk de originele versie van het schilderij was. Je kunt een stukje van 2,5 centimeter bij 2,5 centimeter bemachtigen door een van de 8.000 stukjes (NFT’s) te kopen.