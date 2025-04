Deze rekenmachine vertelt hoeveel elektriciteit je AI-gesprek kost

Voedingswaarde-etiketten

De maker schrijft: “Om deze kosten beter vergelijkbaar te maken, vergelijken we ze met alledaagse activiteiten (zoals het opladen van een telefoon of autorijden) met behulp van EPA-gebaseerde equivalenten (Environmental Protection Agency). Met projecten zoals de AI Energy Score en breder onderzoek naar de energievoetafdruk van AI, dringen we aan op transparantie in de open-source gemeenschap. Op een dag kan energieverbruik net zo zichtbaar zijn als voedingswaarde-etiketten op voedsel!”

Grappig dat hij dat noemt, want we hebben juist in Europa nu te stellen met nieuwe wetgeving waardoor smartphones binnenkort een energielabel krijgen. Zo weet je hoe repareerbaar je telefoon is, maar ook hoe lang de batterijduur. Vanaf juni is dit in de EU verplicht op smartphones en tablets, maar ook op bijvoorbeeld advertenties die je maakt met daarin smartphones of tablets. De labels tonen ook de bekende A tot en met E-schaal van hoe groen het apparaat is, wat je op dit moment al gewend bent van drogers en wasautomaten.

Het zou geen gekke gedachte zijn als AI-chatbots ook zo’n label zouden krijgen, al is het daarbij waarschijnlijk een stuk moeilijker om er echt een vinger op te leggen hoe het nu precies zit: er wegen teveel fluctuerende factoren mee. Maar goed, Julien Delavande kan het met zijn calculator toch enigszins in kaart brengen. Volgens de tool is het schrijven van een mail door Llama 3.3 70B waarschijnlijk zo’n 0,1841 Wattuur. Dat is gelijk aan het toasten van een broodje in je broodrooster voor 0,02 seconden. Het is maar een schatting, maar het geeft je wel een beter beeld van alle radertjes die draaien achter wat we dagelijks doen.