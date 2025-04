Misschien moet je stoppen met dankjewel zeggen tegen ChatGPT

Zeg jij altijd netjes bedankt en gedag als je met ChatGPT praat, dan ben je waarschijnlijk goed opgevoed. Alleen kun je daar misschien beter per direct mee stoppen. OpenAI-ceo Sam Altman zegt dat het OpenAI tientallen miljoenen dollar kost.

Dank je wel, ChatGPT

Je kent de meme misschien wel waarin de wereld is overgenomen door robots, maar de robots een mens in leven houden omdat hij netjes hallo en bedankt zei wanneer hij iets vroeg aan ChatGPT. Heb je dit als advies opgevat, dan kun je daar beter mee stoppen. Althans, als we naar Sam Altman van OpenAI luisteren.

Hoewel 67 procent van de Amerikanen keurig spreken met de AI-chatbot, is dat eigenlijk helemaal niet beter. Ten eerste kost het ChatGPT-eigenaar OpenAI enorm veel geld. Ten tweede is het belastend voor de natuur, want al die servers moeten draaien en dat gaat ten koste van het milieu. Er zijn dus goede redenen om je vraag een beetje kort en bondig te houden, en niet eerst nog over koetjes en kalfjes te praten of beleefd te zijn.