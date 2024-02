​ChatGPT leert je straks steeds beter kennen: wil je dat?

Het heeft zo zijn voordelen als de AI-chatbot je gaat leren kennen. Op die manier blijft hij niet dezelfde dingen aanraden als je hem vraagt wat je in het weekend kunt gaan doen. Ook leert hij wat meer wat je voorkeuren zijn: als je altijd om caloriearme recepten vraagt, dan is het prettig als hij de volgende keer niet met een mac ‘n cheese komt. Dat is waarom OpenAI naar eigen zeggen gaat zorgen dat ChatGPT opslag krijgt. Hierdoor onthoudt hij wat jullie hebben besproken.

ChatGPT was eerder een beetje een hersenloze AI. Of eigenlijk juist een stel hersens zonder enige vorm van opslag. Dat gaat veranderen. Straks leert de AI-chatbot je steeds beter kennen. De bedoeling is om daarmee een persoonlijkere ervaring te bieden, maar niet iedereen ziet dat zo.

Awesome en onaangenaam

Het is het klassieke dilemma: natuurlijk wil je een persoonlijkere ervaring, maar tegelijkertijd kun je je vraagtekens zetten bij wat OpenAI met jouw gegevens doet. Het is awesome, en onaangenaam. Waarom wil het zoveel over je weten, dat is immers vast niet alleen om jou beter van dienst te kunnen zijn. OpenAI zegt daarom dat gebruikers zelf de controle houden over het geheugen van ChatGPT. Je kunt het altijd vragen wat het over je weet en dan specifiek te zeggen dat het bepaalde dingen moet vergeten, Ook is het systeem getraind om heel persoonlijke dingen zoals je gezondheidsinformatie nooit op te slaan. Ook komt er een tijdelijke chat bij, die je kunt gebruiken als je even iets wil vragen wat niet in het geheugen hoeft: een soort incognitomodus.

Zie je dat geheugen helemaal niet zitten bij die AI-chatbot, dan is er ook geen man overboord. Je kunt het ook in zijn geheel uitschakelen. Wees je wel bewust dat het standaard ingeschakeld staat, dus dat je het actief uit moet schakelen als je er niet op zit te wachten. Ook goed om te weten: OpenAI gebruikt je gegevens wel degelijk om zijn modellen te trainen, dus het is niet helemaal alleen voor jou dat de chatbot ineens wat persoonlijker en gezelliger wordt. De functie zit nu nog in de testfase, maar zou naar heel ChatGPT komen als het eenmaal zover is, dus niet alleen naar Premium. Wat je nu vraagt zit dus nog niet in het geheugen, dit zal ChatGPT als het eenmaal zover is ook wel duidelijk communiceren met bijvoorbeeld een pop-up wanneer je het opent.