​Bitcoin gaat lekker, maar dat is niet voor iedereen goed nieuws

Bitcoin mag qua waarde dan hoger zijn dan we in de afgelopen 1,5 jaar hebben gezien: helemaal feest is die aanwezigheid van de cryptomunt niet. Bitcoin is namelijk niet alleen heel slecht als het om CO2-uitstoot gaat, zo blijkt uit onderzoek door de Verenigde Naties.

#Bitcoin Mining is GOOD for the Environment - @fgthiel pic.twitter.com/qsyVBH5TXr

Bitcoin en CO2-uitstoot

Wetenschappers hebben in opdracht van de Verenigde Naties onderzoek gedaan naar de milieu-impact die Bitcoin maakt. En dat is niet best. We wisten al dat er flinke problemen met Bitcoin zijn qua CO2-uitstoot. Misschien denk je nu: ‘hoe kan dat, het is toch juist een digitale valuta, hoe kan dat nou zo’n grote impact op aarde hebben?’ Nou, niet helemaal. Dat er geen productie is van een fysieke munt, wil niet zeggen dat het geen grote invloed heeft op het milieu.

Bitcoin wordt gemijnd door computers en om dat mijnen te laten plaatsvinden wordt er enorm veel energie verbruikt. Bitcoin verhandelen kost ook veel energie: in 2020 en 2021 heeft Bitcoin 173.42 Terawattuur elektriciteit verbruikt. Dat is veel. Heel veel. Eén Terrawattuur is 1 miljard Kilowattuur. Scientias vergelijkt het met een land: Bitcoin zou van alle landen ter wereld op de 26e plaats staan qua energieverbruik. Het is bizar. Het is meer dan landen waarin 230 miljoen mensen leven.