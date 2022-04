​Wikipedia wil geen Bitcoin meer als donatie

De website die van alle websites het vaakst om donaties vraagt, zegt ‘nee’ tegen bepaalde donaties. Het wil geen Bitcoin of andere cryptovaluta ontvangen. Mensen met goede bedoelingen ten opzichte van de online encyclopedie zullen dus een andere betaalwijze moeten kiezen.

Wikipedia Het is opvallend dat een platform als Wikipedia hiervoor kiest, want het heeft zelf in het beginsel hetzelfde dna als bitcoin. Immers is Wikipedia een soort open source, iedereen-mag-meedoen-platform waarin het niet uitmaakt hoeveel geld je hebt, of wat je status is of beroep. Cryptovaluta werken via de blockchain en hebben een decentraal karakter, wat wil zeggen dat iedereen kan meedoen en het niet uitmaakt hoeveel geld je hebt, enzovoort. Kun je immers geen hele Bitcoin betalen (die nu een kleine 38.000 euro waard is), dan kun je altijd kiezen voor een gedeelte van een Bitcoin. Het is niet alleen om die reden opvallend te noemen dat juist Wikipedia niet langer oké is met cryptocurrency. Het is ook opvallend omdat juist Wikipedia bekendstaat als platform dat heel vaak om donaties vraagt. Je zou denken dat het dan wat minder kieskeurig zou zijn over wat die donaties dan precies inhouden, maar niets is minder waar. Het platform sluit bovendien niet alleen Bitcoin uit, maar alle cryptovaluta. Het wil niets met de blockchain te maken hebben.

Bitcoin en de blockchain De reden die Wikipedia hiervoor opgeeft is wederom opmerkelijk: het vindt dat Bitcoin en de blockchain te veel energie gebruiken. Dat is geen opvallende reden, want het is feitelijk helemaal juist. Bitcoin is per transactie 2.000 kWh, hoewel pro-Bitcoiners menen dat vooral het mijnen stroom kost en de losse transacties niet. Echter is Wikipedia als je het zo bekijkt zelf ook geen lieverdje als het gaat om stroomverbruik. Het is zo’n groot internetplatform (55 miljoen pagina’s) en wordt zoveel gebruikt (gemiddeld 18 miljard keer per maand), dat al dat verkeer door die datacentra toch ook grotendeels door Wikipedia komt en dat is ook niet bepaald duurzaam. Natuurlijk is het laden van een internetwebsite wel dermate minder hevig qua verbruik dan wat er allemaal bij cryptovaluta komt kijken, maar het voelt toch wat vreemd dat juist het zeer bekende Wikipedia hiervoor kiest. Het was overigens geen unanieme beslissing. Er zijn 200 vaste Wikipedia-redacteurs die hierom hebben gevraagd bij Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia. Dat is ook een best grote smak geld: vorig jaar ontving het 130.000 dollar aan cryptodonaties. Aan de andere kant is het vergeleken bij de algemene omzet niet zoveel: dat is namelijk 150 miljoen dollar.

Veel ruzie Binnen Wikimedia is de afgelopen drie maanden gesteggeld over de kwestie. Zo wilden de anti-cryptoliefhebbers niet dat Wikipedia cryptovaluta aanneemt, omdat het de prijs opdrijft van die crypto. Hoe hoger de prijs, hoe fanatieker mensen zijn om meer Bitcoin te mijnen, wat dus sowieso wel energie kost. Mensen konden toch makkelijk hun Bitcoin omzetten in dollars? Maar ja, daarvoor moet je wel naar een bank en dat is precies de middle man die mensen in de crypto overal buiten willen laten. Of waar mensen überhaupt niet terecht kunnen, omdat ze geen identiteitsbewijs hebben en geen account mogen openen. Kortom, het is nogal een discussie geweest, maar 232 Wikipedia-redacteurs waren voor en 94 redacteurs waren tegen. Wikimedia zou in ieder geval niet de eerste zijn die niet langer Bitcoin wil ontvangen: Mozilla, Tesla en Steam hebben eerder al aangegeven geen Bitcoin meer te accepteren. Waarschijnlijk is het laatste woord bij Wikimedia er nog niet over gezegd, want Wikimedia hoeft hier geen gehoor aan te geven, toch is de kans groot dat het dat wel doet voor zijn redacteurs die al zo lang voor ze schrijven. En dus ook voor de natuur.