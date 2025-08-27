Anthropic sluit het boek in een rechtszaak die z’n einde had kunnen zijn

AI-bedrijf Anthropic heeft een grote rechtszaak rondom auteursrecht omzeild door te schikken met de aanklagers. Hierdoor komt Anthropic er uitermate goed vanaf, want dit werd gezien als een van de meest bepalende rechtszaken in de wereld van AI: een rechtszaak waarvan bij gelijk voor de aanklagers Anthropic zijn leven niet zeker was.

Anthropic en auteursrecht

Het bedrijf werd aangeklaagd voor meer dan 1 biljoen dollar. Een bedragdat je je niet eens kunt voorstellen, maar dat ook voor een succesvol AI-bedrijf als Anthropic funest had geweest. Het ging om een groepsrechtszaak waarbij diverse prominente auteurs van boeken de kunstmatige intelligentie aanklaagden voor het inbreuk doen op de auteursrechten. Er stond 1 biljoen dollar op het spel, maar Anthropic heeft daar nu door een schikking iets anders van kunnen maken. Wat precies is onbekend. In de komende weken wordt er mee bekendgemaakt qua details.

De gerechtelijke procedure speelt ook al even: sinds vorig jaar toen onder andere Andrea Bartz, Charles Graeber en Kirk Wallace Johnson vonden dat de maat vol was. Anthropic zou hun werk illegaal hebben gebruikt om zijn AI te trainen. Iets waarvan de rechter vrij positief sprak in het voordeel van de Claude-maker. Hij zei dat het gebruik onder de ‘fair use’-regels vallen die in Amerika gelden. Deze regel schrijft voor dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal mag gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende, zolang dit billijk blijft. Billijk betekent in dit geval dat je het voor onderwijs of verslaggeving gebruikt: niet dat je het bijvoorbeeld commercieel inzet.