Anthropic sluit het boek in een rechtszaak die z’n einde had kunnen zijn

AI-bedrijf Anthropic heeft een grote rechtszaak rondom auteursrecht omzeild door te schikken met de aanklagers. Hierdoor komt Anthropic er uitermate goed vanaf, want dit werd gezien als een van de meest bepalende rechtszaken in de wereld van AI: een rechtszaak waarvan bij gelijk voor de aanklagers Anthropic zijn leven niet zeker was.
Het bedrijf werd aangeklaagd voor meer dan 1 biljoen dollar. Een bedragdat je je niet eens kunt voorstellen, maar dat ook voor een succesvol AI-bedrijf als Anthropic funest had geweest. Het ging om een groepsrechtszaak waarbij diverse prominente auteurs van boeken de kunstmatige intelligentie aanklaagden voor het inbreuk doen op de auteursrechten. Er stond 1 biljoen dollar op het spel, maar Anthropic heeft daar nu door een schikking iets anders van kunnen maken. Wat precies is onbekend. In de komende weken wordt er mee bekendgemaakt qua details.
De gerechtelijke procedure speelt ook al even: sinds vorig jaar toen onder andere Andrea Bartz, Charles Graeber en Kirk Wallace Johnson vonden dat de maat vol was. Anthropic zou hun werk illegaal hebben gebruikt om zijn AI te trainen. Iets waarvan de rechter vrij positief sprak in het voordeel van de Claude-maker. Hij zei dat het gebruik onder de ‘fair use’-regels vallen die in Amerika gelden. Deze regel schrijft voor dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal mag gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende, zolang dit billijk blijft. Billijk betekent in dit geval dat je het voor onderwijs of verslaggeving gebruikt: niet dat je het bijvoorbeeld commercieel inzet.
Echter was de kous daarmee niet af: er is niet voor niets geschikt. De manier waarop het werk in schaduwbibliotheken terechtkwam, waaronder het omstreden LibGen, was een probleem. Ook is er mogelijk sprake van piraterij, dus hadden de auteurs toch echt wel een poot om op te staan. Dat lijkt ook Anthropic in te zien, dat nu een regeling met ze heeft getroffen. Een regeling die ongetwijfeld beter is dan de 750 dollar die geldt voor piraterij (per werk). Anthropic zou 7 miljoen werken hebben die hieronder vallen, dus het zag er niet goed uit voor het AI-bedrijf.
Anthropic gaat nu niet vrijuit: er lopen nog meerdere rechtszaken rondom auteursrecht, waaronder met muzieklabels als Universal, dat er niet akkoord mee is dat Anthropic zijn muziek zou hebben gedownload via BitTorrent, een site voor illegale downloads. Ook zijn we benieuwd of we meer te weten zullen komen over de bedragen die Anthropic van plan is om te betalen aan de auteurs waarmee het nu tot een schikking is gekomen. Immers kan dat ook wat zeggen over wat er uit het Universal-verhaal zal komen.