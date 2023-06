ACM waarschuwt webshops over countdowntimers: die mogen niet meer

De ACM zegt: “Consumenten worden met een timer onder druk gezet om sneller over hun aankoop te beslissen dan ze misschien willen. Als de aanbieding niet tijdelijk is, is dit misleiding van consumenten en verboden.” Directeur Edwin van Houten van de ACM: “Online worden consumenten op allerlei manieren gestimuleerd om aankopen te doen. We kunnen sinds kort geautomatiseerd nagaan of webshops zich aan de regels houden. Zo kunnen we snel ontdekken of webshops misleidende technieken gebruiken en kunnen we effectief handhaven.”

De ACM heeft een controle laten uitvoeren waarbij het op duizenden webshops stuitte die zich allemaal schuldig maken aan het gebruiken van deze countdowntimers. De webshops zijn hiervan ook op de hoogte gebracht door de ACM, of eigenlijk op aangesproken. Dat klokje moet eraf, want consumenten moeten niet onder druk worden gezet om maar snel iets te kopen.

Final countdown

De ACM zegt hierbij vooral het vertrouwen van consumenten rondom online aankopen te willen beschermen. Verleiden mag, maar misleiden gaat een brug te ver en dat is wel wat er gebeurt. Een timer plaatsen is daarbij geen probleem, als de aanbieding dan ook maar echt verdwijnt en dat was bij 41 websites niet het geval. Soms werd het aanbod zelfs aantrekkelijker na het verstrijken van de tijd.

Daarnaast is de ACM bezig geweest met een leidraad om het duidelijk te maken voor ondernemers hoe ze de consument kunnen helpen. Daarin wordt onder andere gesproken over dark patterns, waarbij een knop om iets niet te doen vaak wegvalt in de rest van de pagina, terwijl de knop om iets wel te doen juist in vol ornaat met felle kleuren heel goed zichtbaar is. Veel sites (maar zelfs besturingssystemen) maken gebruik van dit trucje. Het is niet verboden, maar wordt niet als een goede service naar de klant gezien.