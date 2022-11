Schade door nepwebshops dit jaar al verdubbeld

Een andere trend die dit jaar een vlucht genomen heeft, is het feit dat de online oplichters steeds vaker gebruikmaken van buitenlandse bankrekeningen. Betalingen worden verwerkt via betaalinstellingen zoals Payment Service Providers, maar ook via particuliere bankrekeningen van buitenlandse geldezels.

Dit jaar heeft de politie al 328 frauduleuze webshops offline gehaald. In totaal hebben al meer dan 10.500 gedupeerden aangifte gedaan van fraude door een nepwebshop. Ten opzichte van vorige piekjaar, 2018, is dat een stijging van 67 procent. Aan de hand van de aangiftes kan ook berekend worden wat het gemiddelde bedrag is waar een consument voor opgelicht wordt. Dat komt dit jaar uit op ruim 357 euro. Dat is een verdubbeling in vergelijking tot vorig jaar. Het totale schadebedrag staat dit jaar – we moeten nog ruim een maand – al op ruim 3,7 miljoen, een miljoen meer dan in 2021.

Helaas zijn er inmiddels al heel veel mensen wel eens belazerd zijn door een nepwebshop . Je dacht een leuke online deal gescoord te hebben, om er uiteindelijk achter te komen dat je in de oplichtingspraktijken van een frauduleuze webshop getrapt bent. Ondanks dat veel online shoppers steeds beter letten op de kenmerken van nepwebshops , groeit het aantal slachtoffers nog altijd. Deze week maakte de politie bekend dat het gemiddelde schadebedrag van klanten die door een frauduleuze webshop opgelicht zijn, dit jaar verdubbeld is.

Onbekende webshops beter checken

Reden genoeg voor een aantal grote consumentenorganisaties iedereen nog eens op het hart te drukken om onbekende webshops vooraf (nog) beter te checken op betrouwbaarheid. Daarvoor hebben de samenwerkende organisaties - Autoriteit Consument en Markt (ACM), Consumentenbond, het Europees Consumentencentrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) – een speciale campagne gelanceerd: ‘Ken je de webshop nog niet? Eerst reviews checken, dan bestellen’.

De campagne geeft online shoppers een aantal tips en adviezen om nepwebshops beter te herkennen. Een van de belangrijkste tips, zeker bij onbekende webshops, is het checken van reviews. Dat kan relatief simpel door in google te zoeken op ‘reviews’ plus de url van de betreffende webshop. “‘Met zo’n snelle check filter je de oplichters of webshops die hun zaken niet op orde hebt er bijna altijd uit. Of bekijk meldingen en aangiftes op de website van de politie”, vertelt Gijs van der Linden van het LMIO.

Verder zijn er nog een aantal zaken die je kunt (en liefst moet) controleren voordat je bij een onbekende webshop iets gaat bestellen.

- Kijk of de prijs reëel is. Een aanbieding die te mooi lijkt om waar te zijn, is vaak ook niet waar.

- Betaal zoveel mogelijk met kopersgarantie. Denk aan een creditcard of achteraf betalen.

- Wees extra alert bij een rechtstreekse overboeking naar een buitenlandse rekening

- Controleer of de contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en fysieke adres op de website staan. - Controleer of het echte gegevens zijn

- Er moet een KVK-nummer op een website staan. Controleer in het handelsregister of dat nummer bestaat.

- Toont de webshop het logo ‘Thuiswinkel Waarborg’ of ‘Webshop Keurmerk', controleer dan op de websites van die organisaties of de webshop daadwerkelijk is aangesloten.

Fraudeurs spelen in op schaarste en crises

Tot slot moet je ook waakzaam zijn voor webshops die ineens producten aanbieden die schaars zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Playstation 5. Die is bijna niet leverbaar. Zie je echter online ineens een aanbieding bij een nieuwe of onbekende webshop die zegt dat ze die PS5 toch, en snel, kunnen leveren, dan is de kans groot dat het een frauduleuze webshop betreft.

Er is nog een ander, zeer actueel, voorbeeld van hoe oplichters inspelen, en misbruik maken, van een crisis. De afgelopen maanden zijn er al bijna 700 aangiften gedaan door mensen die haardhout bestelden dat vervolgens nooit geleverd werd. “Het gemiddelde schadebedrag is 680 euro. En we hebben minstens 140 webwinkels gevonden die misbruik maakten van de vraag naar alternatieve manieren om woningen te verwarmen”, aldus Van der Linden.