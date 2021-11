Meer nep-webshops dan ooit actief: pas op

We hebben al vaker gewaarschuwd voor nep-webshops, maar criminelen weten van geen ophouden. Nog steeds worden consumenten namelijk massaal opgelicht omdat ze een bestelling plaatsen bij een niet-bestaande webwinkel. En dan dus wel hun geld kwijt zijn, maar hun order niet thuis ontvangen. Met Black Friday voor de deur is het dus belangrijk om extra alert te zijn op fake webshops. Als een deal te mooi klinkt om waar te zijn, ga er dan maar vanuit dat er iets niet in de haak is. In de afgelopen maanden kwamen bij de politie vijf keer meer aangiftes binnen tegen webwinkels die niet leverden conform de afspraken. Het merendeel daarvan waren aangiftes tegen winkels die niet bleken te bestaan.

Goedkope espressomachine

Waar je soms meteen twijfels krijgt door het amateuristische uiterlijk van een webshop, zien de nieuwste fake online winkels er verrassend echt uit. En bijna niet te onderscheiden van een echte webwinkel. Dat maakt het voor potentiële klanten/slachtoffers nog lastiger om de rotte appels te ontdekken. Fraudeurs weten inmiddels dat het oog iets wil en we sneller worden verleid tot het doen van een aankoop wanneer een website er betrouwbaar uitziet.

Opvallend was bijvoorbeeld een online nepwinkel, koffiekeuzes.nl, die een volautomatische espressomachine van Philips aanbood voor de stuntprijs van € 59. Te mooi om waar te zijn, want de originele prijs lag honderden euro's hoger, rond de € 675. Na bestelling kon je fluiten naar je geld en machine, want niemand kreeg ooit iets geleverd. De site is inmiddels uit de lucht.

Gebruik je gezond verstand en check bij de Politie

Klinkt een deal wel heel goed? Dan kan het zomaar zijn dat je te maken hebt met een oplichter. In bovenstaand voorbeeld hebben de criminelen het best slim aangepakt. Ze hielden de prijs van het aangeboden product relatief laag, zodat meer mensen geneigd zijn om een zogenaamde bestelling te plaatsen. Een apparaat wat zo sterk is afgeprijsd, daar klopt iets niet aan. Gebruik altijd je gezond verstand voordat je bestelt en ga op onderzoek uit:

Check de reviews van de webshop

Heb je argwaan? Bestel dan niets

Controleer op Google hoeveel het product kost bij andere webshops

Daarnaast kun je op de website van de Politie een lijst vinden met bekende malafide handelspartijen. Van deze oplichters is bekend dat er iets niet in de haak is. Breek je bestelling onmiddellijk af als de naam of het rekeningnummer in deze lijst voorkomt. Een deal is geen goede deal als je wordt opgelicht en wel hebt betaald maar nooit iets ontvangt.

Webshop met keurmerk

Hoewel een keurmerk lang niet alles zegt, kán het wel een teken zijn dat een webshop te vertrouwen is. Jij en ik kunnen vandaag nog zelf een keurmerk starten, maar gelukkig zijn er keurmerken die wel degelijks iets zeggen over hoe goed een webwinkel het voor elkaar heeft. Het Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk garanderen bepaalde services, zoals een minimale bedenktijd van 14 dagen na aankoop, garantie op het product en klachtenbemiddeling. Goed om te weten, want dan heb je dus wel een adres om naartoe te gaan als er iets niet in de haak is. Check op de sites van de keurmerken zelf of de webshops daadwerkelijk zijn aangesloten.