ACM: nepreviews nu officieel verboden voor online verkopers

De Autoriteit Consument en Markt voert vanaf vandaag strengere regels in voor online verkopers. Het wil consumenten beschermen door nepreviews te verbieden. Ook moeten verkopers die consumenten aanbiedingen doen gebaseerd op hun profiel (of eerdere aankopen) dit aan de consument laten weten.

Online verkopers Er wordt niet alleen verantwoordelijkheid gelegd bij de online verkopers, maar ook de platforms waarop die verkopers kunnen handelen. Online marktplaatsen waarop verschillende bedrijven hun waar verkopen, moeten duidelijk zijn naar de consument over de verantwoordelijkheden van het platform en de verantwoordelijkheden van de verkoper. Zo weet je of je, bijvoorbeeld als er iets verkeerd wordt geleverd is, bij de verkoper moet aankloppen of bij het platform waarop dit wordt aangeboden. Hierop zal de ACM toezicht houden. De ACM geeft aan: “Bedrijven die consumenten online een gepersonaliseerd aanbod doen, moeten de consument daarover informeren vóór de aankoop. Een aanbod kan bijvoorbeeld gepersonaliseerd zijn op basis van de gegevens van de consument, zoals zijn persoonlijke kenmerken, zoekopdrachten of eerdere aankopen.“ Dat is niet alleen van toepassing op aankopen die je met geld doet, maar ook die je met je persoonlijke gegevens doet. Ook dan moet je weten wat je rechten zijn voor je de aankoop doet.

Nepreviews verboden De grootste wijziging is waarschijnlijk die over de nepreviews. Je kent het vast wel: je wil een product kopen, maar je bent niet helemaal zeker of het de juiste keuze is. Vervolgens check je online reviews van andere gebruikers en ga je toch over tot de aankoop. Echter blijken die online reviews van andere gebruikers helemaal niet altijd van mensen te komen die een product oprecht goed vinden. Vaak zijn het mensen die ervoor worden betaald om positieve reviews achter te laten, ook als ze een apparaat helemaal niet hebben gebruikt. Online verkopers en platforms moeten daarnaast ook aangeven hoe er met beoordelingen wordt omgegaan. Zo moet duidelijk zijn waar een review vandaan komt, hoe er met zowel positieve als negatieve reviews wordt omgegaan, waar de gemiddelde reviewscore precies op gebaseerd is en of mensen zijn beloond voor hun review. Interessant is daarbij dat het plaatsen van een vals aantal views of volgers daarbij ook wordt meegenomen in het verbod. Waarschijnlijk wordt hier bijvoorbeeld gedoeld op ‘3 andere mensen bekijken dit product op dit moment’, wat klassieke manieren zijn om te zorgen dat je als consument een bepaalde haast voelt.

ACM Ook op een heel ander gebied wil de ACM meer toezicht gaan houden, namelijk het gebruiken van bots om tickets te kopen. Tickets voor concerten en festivals worden nu soms opgekocht om voor flinke bedragen door te verkopen. Vaak zit er een limiet op die tickets, maar bots kunnen die limieten omzeilen. Dat mag niet. Hopelijk zorgt dit voor een iets betere, eerlijkere verdeling van tickets. De ACM is nog niet klaar. Het wil binnenkort ook aanpassingen doen in van-voor-prijzen, maar de wet moet hiervoor worden aangepast. Het verwacht hier later dit jaar op terug te komen. Kortom, er gaat veel veranderen voor consumenten die graag online iets kopen. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij influencers, die straks onder de Mediawet vallen en duidelijker moeten zijn wanneer ze iets voor geld of spullen aanprijzen. Meer helderheid op het internet dus, waarvan de bovenstaande regels van de ACM dus al per vandaag van kracht zijn.