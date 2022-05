​Influencers moeten duidelijker zijn bij reclame maken

Er zijn strengere reclameregels van kracht per 1 juli en dat heeft zijn weerslag op.. influencers. Sinds die datum behoren zij namelijk tot mensen die vallen onder de Mediawet en dat heeft grote invloed op hoe zij hun werk doen. Heel enthousiast en vrij spreken over gummiberen voor je haar is er dan niet meer bij. Er moet veel beter duidelijk worden gemaakt dat de personality er iets voor terugkrijgt om op social media zo onder de indruk te zijn van een bepaald product.

Partnerschappen

Creators verdienen geld door partnerschappen met bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een vlog in een nieuwe BMW of een foto waarop de influencer een bepaalde lipgloss draagt van Rimmel. Zo’n partnerschap ontstaat eigenlijk niet omdat een influencer enorm fan is van een product: dat kan een bijverschijnsel zijn, maar er is altijd dezelfde basis: voor wat hoort wat. Wil je dus een vlogje van een influencer in je nieuwe bolide of met jouw make-up op het gezicht, dan moet je betalen. Soms is dat in euro’s, soms in producten of dikke kortingen, in ieder geval staat er altijd iets tegenover.

Hoewel veel influencers menen dat ze alleen partnerschappen aangaan met bedrijven waar ze ook echt blij van worden (of die bij hun ‘brand’ passen), is het een risicovolle business. Vooral jonge kijkers laten zich gemakkelijk beïnvloeden en zien vaak niet dat er ergens klein #spon bij staat of op een andere manier wordt aangeduid dat de social media-personality dit niet helemaal spontaan heeft bedacht.