7 kunstmatige intelligentietools die je nu kunt gebruiken

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich in een razend tempo. Zo’n flink tempo, dat sommige mensen verwachten dat bepaalde tools waarschijnlijk ofwel achter slot en grendel gaan, ofwel achter een dikke betaalmuur. Nu zijn veel AI-hulpmiddelen nog gratis en vrij toegankelijk, dus doe daar je voordeel mee nu het nog kan. We noemen 7 tools met kunstmatige intelligentie om jouw leven makkelijk te maken. Let wel: sommige tools hebben een wachtljist.

1. GFP-GAN Waar Google Pixel 7 Pro wordt geroemd om hoe goed hij oude of bewogen foto’s verscherpt, is er ook een wat breder beschikbare tool om je daarbij te helpen. Het heet GFP-GAN en dat staat voor Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network. Deze tool van de Chinese grootmacht Tencent neemt de informatie van verschillende AI-modellen om te bedenken wat er mist in de foto. Zo worden ze realistisch opgepoetst. Je vindt GFP-GAN hier. 2. Notion.ai Heb je een tekst nodig, maar geen inspiratie om zelf vanalles op papier te zetten? Of om het te briefen aan iemand die copywriter van beroep is? Notion.ai kan je helpen. Of je nou een Valentijnsgedicht moet schrijven of een persbericht over het product dat je aanbiedt: Notion.ai schrijft in een handomdraai een hele tekst voor je. Je vindt de tool op notion.so.

3. Copy.ai Kun je niet helemaal je weg vinden in Notion.ai, geen probleem, er is nog een copywritingtool die je goed kan bijstaan. Het maakt niet uit of je op zoek bent naar een social media-berichtje, het begin van een artikel, deze tool wil kort weten waar je het over wil hebben voordat het vraagt in welke toon het mag en aan de slag gaat. Copy.ai is geweldig, maar ook confronterend voor een schrijver: die intro waar wij dit artikel mee begonnen? Die blijkt Copy.ai ook erg leuk te kunnen schrijven… Zie hieronder. Copy.ai is te vinden op Copy.ai. 4. Lumen5 Ben je zelf niet zo’n held als het om video’s maken gaat? Daar helpt Lumen5 je bij. Dit gratis video-platform reikt je allemaal makkelijke mogelijkheden om je social media-video’s nog beter te maken. Het kan zelfs een volledige video voor je maken met de foto’s of video’s die jij instuurt. Heb je nog wat extra beeld nodig, dan biedt de tool zelf ook nog wat. Erg handig. Lumen5 vind je hier.



5. JADBio Wil je meer te weten komen over machine learning en data, dan helpt JADBio je. Je kunt allerlei data inladen en de kunstmatige intelligentie laat er vervolgens zijn magie op los. De tool zorgt er ook voor dat je een voorspelbaar model kunt bouwen waar je keer op keer weer gebruik van kunt maken. Maar écht: er is namelijk beloofd dat deze tool altijd gratis blijft. Je vindt Jadbio op deze website. 6. Lalal.ai Lalal is een AI-tool die helpt bij muziek. Wil je eens horen hoe The Weeknd klinkt zonder de bas? Of heb je een stukje gitaarspel gevonden waar je echt een pingelende piano uit wil verwijderen? Lalal is een audiosplitter: hij ziet alle instrumenten als losse zaken binnen de muziek en kan ze dus ook moeiteloos wegfilteren. Ook handig als je juist de stem wil weghalen bij een nummer om er je eigen versie op te maken. De kwaliteit van de audio zou daarbij nog helemaal intact blijven. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Lalal.ai is te vinden op Lalal.ai.

7. Deep Nostalgia Deep Nostalgia zit opgesloten binnen MyHeritage, maar je kunt het wel vrij gebruiken (met account). Het is een tool waarmee je zelfs stokoude familiefoto’s wat meer leven geeft. Deep Nostalgia animeert ze namelijk. Het kan soms voor gekke taferelen zorgen, maar de manier waarop er is geanimeerd lijkt zo echt, dat de persoon op de foto even weer tot leven lijkt te komen. Aan de andere kant is het ook een beetje vreemd. Maar dat het technisch kan is wel heel bijzonder en kan tot grote hilariteit zorgen. Je vindt Deep Nostalgia op de website MyHeritage.