5 x waarom een goede verpakking telt bij webshops

Als je iets bij een kleine webwinkel bestelt, zeker als het een op papierwaren of cadeautjes toegespitste webshop is, dan weet je dat je vaak dat beetje extra kunt verwachten. Soms is dat een handgeschreven kaartje met een dank je wel voor je bestelling, soms is dat een leuke ansichtkaart extra of simpelweg een heel mooie verpakking. De verpakking maakt ook bij pakketjes die worden verstuurd echt het verschil voor een webshop. Dit zijn vijf redenen waarom.

Veilig versturen

Als iets mooi wordt gepresenteerd -en dat kan ook in een kartonnen, onbedrukte doos zijn-, dan geeft dat een klant een heel ander gevoel bij het uitpakken. Zo kun je een bestelling van jouw webshop bijvoorbeeld voorzien van gekleurd stro of papier om de producten op te leggen. Niet alleen een mooi, rijk verpakkingsmateriaal, maar ook nog eens wat extra veiligheid omdat het helpt tegen stoten. Het is dus multifunctioneel en wordt bovendien vaak door een klant weer gebruikt om zelf iets veiliger te versturen.

Herkenbaarheid

Zelfs iets simpels als een goed label met daarop je webshoplogo kan al het verschil maken: het ziet er meteen een stuk professioneler uit wanneer iemand weet: ah, dat pakje van X komt eraan. Het is een stukje vertrouwen opbouwen, maar ook herkenbaarheid: je laat aan iedereen die het poststuk ziet zien: ik ben er. Plus, als de buren een pakketje aannemen, zorgt dat dus voor herkenning bij zowel de koper als de persoon die het pakketje aanneemt = extra naamsbekendheid.

Verrassing

Tegenwoordig ontvangen mensen zoveel pakketjes, dat we gewend zijn geraakt aan de wat anoniemere, kartonnen doos. Niks mis mee, zeker niet omdat je er bijvoorbeeld aan de binnenkant veel mee kunt doen. Zorgen dat je met een goede verpakking komt naar je klant toe, kan zorgen voor verrassing. Denk bijvoorbeeld aan de dozen van Kruidvat of Hema, die zijn voorzien van een print zodat je er een kattenhuisje of kartonnen speelgoedkassa van kunt maken: dit soort verrassende oplossingen zorgen voor een glimlach op het gezicht van de klant. En het laat zien: deze doos is niet zomaar een doos, net als dat het product erin ook niet zomaar een product is.

Een passende oplossing

Iedereen kent het wel: een doos van 1 bij 1 vierkante meter ontvangen van een bepaalde, grote webshop, dat ook makkelijk in een kleinere doos had gepast. Het is enorm zonde en totaal niet duurzaam. Als webshop investeren in een groot aantal doosjes, zorgt ervoor dat je klanten niet opzadelt met een gigantische doos en een heleboel frustratie. Een passende oplossing voor het product dat jouw klant heeft besteld, zorgt ten eerste voor een stevigere, maar ook een duurzamere verzending.

Laten zien waar je voor staat

Over duurzaamheid gesproken: door te kiezen voor bijvoorbeeld plasticvrije of herbruikbare verpakkingen laat je als bedrijf ook zien dat je duurzaamheidsbelofte niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Natuurlijk is het versturen op zich vaak al een last voor het milieu, maar duidelijk aan een klant laten zien dat je kiest voor opvulmateriaal dat bijvoorbeeld door even nat te maken kan verdwijnen (maïswokkels) of dat plasticvrij is, geeft een klant het vertrouwen dat je inderdaad ook bezig bent met je ecologische voetafdruk en dat is zeker vandaag de dag voor menig klant een belangrijke factor, juist als het om pakketjes gaat.

