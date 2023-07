​5 nadelen aan kunstmatige intelligentie

AI, we zien er wel brood in, maar het is zeker niet heilig. Kunstmatige intelligentie kan ons leven aanzienlijk makkelijk maken, maar er kleven ook allerlei nadelen aan die lang niet allemaal goed worden belicht. We noemen er vijf.

1. Baanverlies

Dit is geen verrassing: het punt dat het vaakst negatief naar voren komt als het over AI gaat, dat is dat het banen zou gaan innemen. Zoals we laatst al schreven, zal dat ook wel gaan gebeuren en daarbij gaan de banen met lagere lonen er eerder aan. Dat betekent dat in eerste instantie vooral vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond last hebben van deze technologie. Baanverlies is overigens wel een heel negatieve manier om ernaar te kijken: het zal uiteindelijk ook veel banen opleveren, naast dat het ons als mensen meer kansen geeft om zelf creatiever werk te gaan doen. Echter breekt er toch echt eerst een tijd aan waarin we qua banen vooral de nadelen zullen zien.

2. Oorlogsgevaar

Denk aan Robocop, denk aan Terminator: dit zijn films die ons al waarschuwen voor kunstmatige intelligentie en robots. Wat als die allemaal veel sneller, sterker en slimmer worden dan wij? We kunnen de AI dan niet meer de baas zijn, als we al kunnen stellen dat we dat nu nog zijn. Laatst sprak regisseur James Cameron zich er nog over uit, de maker van Terminator: hij heeft ons gewaarschuwd en wij luisteren niet. “Ik denk dat de bewapening van AI het grootste gevaar is. Ik denk dat we in het equivalent van een nucleaire wapenwedloop met AI terechtkomen en als wij het niet bouwen, zullen de anderen het zeker bouwen en dan zal het escaleren. Je zou je een AI in een gevechtstoneel kunnen voorstellen. De hele zaak wordt gewoon uitgevochten door de computers met een snelheid waarmee mensen niet meer kunnen ingrijpen, en je hebt geen mogelijkheid om te deëscaleren." Oorlogsgevaar dus.