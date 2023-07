Terminator-regisseur: 'Ik waarschuwde al in de 80's voor AI"

Regisseur James Cameron maakte in het jaar 1984 een film waarin onze AI uitvindingen uit de toekomst ons volledig zouden uitmoorden. Dat was Terminator. En dit is James Cameron vandaag: "Ik heb jullie gewaarschuwd in 1984 en jullie hebben niet geluisterd."

"I think the weaponization of AI is the biggest danger. I think that we will get into the equivalent of a nuclear arms race with AI, and if we don't build it, the other guys are for sure going to build it, and so then it'll escalate." - James Cameron | https://t.co/eeEymRkuTx pic.twitter.com/wPutScC6E3

Hoe hard mensen ook roepen dat AI niet oke is: helaas lijkt het niet te stoppen. We schreven eerder vandaag al hoe Apple nu een eigen AI-chatbot maakt en Elon Musk zijn eigen AI-bedrijf heeft opgericht: de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stopt niet zomaar, zeker niet als juist techbedrijven het blijven doorontwikkelen: zij zijn uiteindelijk ook de bedrijven die ons ervoor moeten beschermen. James Cameron zegt dat hij dit allemaal allang voorspelde, of althans: daar zinspeelt hij duidelijk op.

Klare taal van de Avatar-regisseur, die zich duidelijk zorgen maakt over de snelle ontwikkelingen van AI in de wereld. Hetzelfde als Christopher Nolan, regisseur van Oppenheimer , die zegt dat hij hoopt dat AI niet zo'n uitvinding wordt waar we later spijt van krijgen, zoals de kernbom dat wel was.

Lichaamloze geest

In een interview met CTV News heeft hij zelfs iets soortgelijks gezegd als Nolan: "Ik heb jullie in 1984 gewaarschuwd en jullie hebben niet geluisterd. Ik denk dat de bewapening van AI het grootste gevaar is. Ik denk dat we in het equivalent van een nucleaire wapenwedloop met AI terechtkomen en als wij het niet bouwen, zullen de anderen het zeker bouwen en dan zal het escaleren. Je zou je een AI in een gevechtstoneel kunnen voorstellen. De hele zaak wordt gewoon uitgevochten door de computers met een snelheid waarmee mensen niet meer kunnen ingrijpen, en je hebt geen mogelijkheid om te deëscaleren."

Het klinkt erg duister, maar hij maakt wel een punt: we kunnen ons nu ook wel al voorstellen dat AI in oorlog zou kunnen worden gebruikt. Cameron is overigens niet bang dat AI er met de functie van filmschrijvers -of schrijvers in het algemeen- vandoor gaat: "Ik geloof persoonlijk niet dat een lichaamloze geest die alleen maar uitspreekt wat andere geesten hebben gezegd - over het leven dat ze hebben gehad, over liefde, over liegen, over angst, over sterfelijkheid - en dat allemaal samenvoegt tot een woordsalade en het dan uitspuugt... Ik geloof niet dat dat iets is dat een publiek zal raken. Laten we 20 jaar wachten, en als een AI een Oscar wint voor Beste Scenario, denk ik dat we ze serieus moeten nemen."