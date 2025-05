10 ChatGPT-prompts die je eens moet uitproberen

Welke geruststellende woorden kan ik zeggen tegen iemand die het moeilijk heeft?

Of je nou een rouwkaartje moet schrijven of merkt dat je beste vriend depressieve klachten heeft: het is niet altijd makkelijk om te weten wat je moet zeggen. Misschien komt het wat ‘makkelijk’ over om zoiets door ChatGPT te laten bedenken: dat is ook zeker niet de bedoeling, maar de AI kan wel een zetje n de juisste richtinggeven.

Help me een maandbudget op te stellen op basis van een inkomen van [bedrag].

Je kunt natuurlijk zelf met Excels in de weer of je boekhouder om hulp vragen, maar ChatGPT kan je ook goed helpen. Je vult je inkomsten en uitgaven uit (als je je daar prettig bij voelt) en je kunt aan ChatGPT vragen wat je maandbudget moet zijn of hoe veel verstandig is om uit te geven voordat je blut bent. Neem er bijvoorbeeld ook projecten in en om huis in mee, mocht je moeten sparen.

Ik wil leren over [onderwerp], maak een 5-daags leerplan voor beginners.

Je kunt natuurlijk in een soort oneindige scrollsessie op TikTok eindigen om meer te leren over een bepaald onderwerp, maar ChatGPT heeft misschien wel betere ideeen om je snel bij te praten over een bepaalde onderwerp. Je kunt neerzetten hoe snel je iets wil leren en hoe specifieker je omschrijft wat je wil leren, hoe beter het antwoord is de AI je geeft.

Wat zijn de voor- en nadelen van [beslissing of keuze]?

Dit doet een beetje denken aan die aflevering van Friends waarin Ross of Rachel een briefje maakt met de pro’s en cons maakt over de partner, maar gelukkig is deze functie alleen voor jezelf en kun je hem op van alles toepassen: op wat je wil eten tot een opleiding die je wil beginnen.