WhatsApp dreigement blijkt een loze ‘belofte’

“Gezien recente gesprekken met verschillende autoriteiten en privacy-experts, willen we duidelijk maken dat we de functionaliteit van hoe WhatsApp werkt niet zullen beperken voor degenen die de update nog niet hebben geaccepteerd”, aldus een woordvoerder van Facebook. “In plaats daarvan zullen we gebruikers van tijd tot tijd blijven herinneren aan de update en ook wanneer mensen ervoor kiezen om relevante optionele functies te gebruiken, zoals communiceren met een bedrijf dat ondersteuning krijgt van Facebook.”

Accepteren of opzouten

Dat was feitelijk wat Facebook oorspronkelijk van plan was met WhatsApp gebruikers die na 15 mei, en diverse herinneringen, zouden blijven weigeren akkoord te gaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Zij zouden in twee fases, zonder dat ze wisten welke fase wanneer aanbrak, het gebruik van WhatsApp onmogelijk gemaakt worden.

Fase 1: Je hebt geen toegang tot je lijst met chats, maar je kunt nog wel inkomende telefoon- en video-oproepen beantwoorden. Als je meldingen hebt ingeschakeld, kun je erop tikken om ze te lezen, reageren op een bericht of terugbellen na een gemiste telefoon- of video-oproep.

Fase 2: Na enkele weken beperkte functionaliteit kun je geen oproepen en meldingen meer ontvangen en stuurt WhatsApp ook geen berichten en oproepen meer naar je telefoon.

Hoe dan ook, voor nu komen de notoire en principiele WhatsApp gebruikers die de nieuwe voorwaarden niet willen onderschrijven als winnaar uit de bus. De vraag is natuurlijk voor hoe lang, want al het gedoe is begonnen vanwege bepalingen in de gebruiksvoorwaarden dat Facebook en WhatsApp meer gebruiksdata willen delen om het advertentieaanbod te kunnen verbeteren. Die commerciële belangen en kansen zullen beide partijen er uiteindelijk toch willen doorduwen, toch?