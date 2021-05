Facebook gaat de macht van Zuckerberg niet aan banden leggen

Facebook is een van de tech giganten waar veel mensen zich al geruime tijd zorgen over maken als het gaat om de macht die het sociale netwerk met haar bereik heeft. Natuurlijk is dat al lang niet meer alleen de prestatie van oprichter en CEO Mark Zuckerberg, maar daar is het wel mee begonnen. Binnen Facebook zelf gaan intussen ook steeds meer stemmen op om de macht van ‘Zuck’ aan banden te leggen.

Zuckerberg blijft aan de macht

Steeds meer, maar overduidelijk nog niet genoeg. Deze week heeft de raad van bestuur van Facebook namelijk een voorstel verworpen om Zuckerberg te vervangen en een onafhankelijk nieuwe kandidaat op de stoel van de voorzitter van de raad van bestuur te zetten.

En dat was niet de enige tegenslag voor de beweging die streeft naar meer democratie binnen Facebook. Ook het voorstel om de speciale aandelen van Zuckerberg, die hem een controlerende macht over Facebook geven, te ‘ontmantelen’ haalde het niet. Het betreffende voorstel zou ervoor zorgen dat investeerders vanaf nu nog maar één stem per aandeel krijgen.