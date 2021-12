Tips: 5 leuke dingen om te doen tijdens Kerst in lockdown

De kerstdagen staan voor de deur en helaas zitten we min of meer in dezelfde situatie als vorig jaar rond deze tijd. Kerst in lockdown is natuurlijk helemaal niet leuk, maar we moeten er het beste van maken. En dan kun je vast wel wat tips gebruiken. Die geven wij in dit artikel. Wij wensen je fijne kerstdagen!





5 tips om de Kerst in lockdown door te komen

Vooral tijdens tweede kerstdag trekken Nederlanders er traditiegetrouw op uit. De meubelboulevards kregen het dan druk en ook in de natuurgebieden vinden we meer wandelaars dan gewoonlijk. Hoewel je dat laatste nog steeds kunt doen, zit een shopuitje of bezoek aan museum of pretpark er nu niet in. 5 tips om er het beste van te maken dit jaar!





1. Probeer een nieuwe streamingdienst

De hele dag films en series bingen is een uitstekend plan tijdens een of beide kerstdagen. Je hoeft de deur niet uit en kunt de hele dag in pyjama op de bank of bed liggen met een drankje en popcorn bij de hand. Een uitstekend moment om eens een nieuwe streamingdienst te proberen. Heb je Netflix en/of Videoland uitgespeeld? Sluit een abonnement af op Amazon Prime Video. Of op Ziggo Movies & Series, waar je steengoede HBO-series vindt. Heb je meer zin in films voor de hele familie? Dan pak je een abonnement op Disney+.