​Amazon Prime Video krijgt meer Nederlands aanbod

Het doel van Amazon is duidelijk, het wil meer Nederlandse kijkers hebben. Nu Amazon al enkele jaren in Nederland is neergestreken, lijkt het zijn invloed op de Nederlandse markt verder te willen laten reiken. Een van die manieren is om Amazon Prime Video extra aantrekkelijk te maken, al mag gezegd worden dat de content op dat platform vaak al erg goed is. Het enige probleem is dat het nooit Nederlandstalig is.

Nederlandse content op Amazon Prime Video

Tenminste, of het nou helemaal vanuit een goed hart komt (of een commerciële agenda), dat is niet helemaal waar. Europese wetgeving zorgt ervoor. Dat stelt namelijk dat Europese wetgeving tenminste 30 procent van hun producties in Europa moet hebben gemaakt. Nu kun je dan volledig gaan voor Spanje of Frankrijk, waar bijvoorbeeld Netflix’ La Casa de Papel en Lupin vandaan komen, maar Nederland is ook invloedrijk in Europa, dus is het handig om ook ons kleine landje mee te nemen. Bovendien profiteren veel Belgen ook van Nederlands aanbod.

Dat gaat nu dus veranderen. Jacomien Nijhof (bekend als Hoofd Drama bij de EO) wordt Head of Originals The Netherlands en een nog onbekende die Head of Content Acquisition wordt. Groei van Prime in Nederland is een goed doel van Amazon, want op dit moment heeft Prime Video in het streamingdienstsegment zo’n 7 procent marktaandeel, ten opzichte van 43 procent voor Netflix, 15 procent voor Videoland en 10 procent voor Disney+. Werk aan de winkel dus!