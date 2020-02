Storm Ciara komt eraan, Nederland ligt zondag waarschijnlijk plat

Als we ergens graag over praten in Nederland dan is dat wel het weer. Het is bijna altijd te koud en zeker te nat en als het warm is dan voelt dat heel anders dan de hitte in Zuid-Europa. De afgelopen dagen gaat het over de nadere storm Ciara en het lijkt erop dat dit nog wel even het gesprek van de dag blijft. Zondag krijgen we waarschijnlijk te maken met behoorlijk slecht weer en windkracht 10 aan de kust. Dat is behoorlijk heftig en het ziet er zelfs naar uit dat je zondag misschien wel aan huis gekluisterd bent. Daarom geven wij 5 Netflix-tips voor binnenblijvers!

De Britse weerdienst heeft het lagedrukgebied een naam gegeven. #StormCiara is de eerste #storm met een naam die vanaf zondag ook bij ons voor onstuimig weer gaat zorgen. Veelgestelde vragen over de naamgeving van stormen: https://t.co/ZHuo2mjA2I #earlywarning https://t.co/ZVEfv6JgsH — KNMI (@KNMI) February 5, 2020

Storm op zondag Het wordt naar verwachting zo'n noodweer zondag dat er overal voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Evenementen die niet doorgaan, dierentuinen die hun dieren binnenhouden en schadeverzekeraars die waarschuwen voor rondslingerende spullen. De NS houdt de weerberichten goed in de gaten, bij extreme omstandigheden kan ingegrepen worden. Met windstoten tot 130 kilometer per uur aan de kust is dat geen overbodige luxe. Bovendien kunnen we heel veel regen verwachten. Haal je spullen binnen Verschillende schadeverzekeraars roepen al op om spullen rondom huis binnen te halen en nog eens goed te kijken of je schutting tegen flinke wind is bestand. Rondslingerende spullen zorgen natuurlijk vaak voor veel schade tijdens een storm. Gezien de voorspellingen kunnen we ons voorstellen dat je zelf trouwens ook liever binnenblijft. Daarom geven we meteen 5 Netflix-tips om zondag door te komen. 5 Netflix-tips Scandinavische thriller Wisting Ben je een liefhebber van Scandinavische series? Dan is de Noorse serie Wisting een dikke tip. Sinds kort te zien op Netflix en ontzettend spannend!

Nederlandse serie Fenix Liefhebbers van Undercover kunnen hun hart ophalen, want nu is er Fenix. Wederom gaat deze serie over een Brabants drugsimperium en is sinds vorige week te zien op Netflix.

Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez Ben je meer een fan van documentaires? Dan is Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez misschien wel iets voor je. Deze voormalig NFL-superster leek alles te hebben. Toch had hij een heel duistere kant, die in de docu wordt belicht. Spannend en onthullend!

Smullen van realityshow The Circle

The Circle staat op Netflix en dat is wat ons betreft dé ultieme Guilty pleasure serie. Het laat zien hoe realistisch social media is, hoe vriendschappen ontstaan en zelfs liefdes tussen onbekenden opbloeien. Iedere kandidaat zit namelijk 'opgesloten' in een appartementje, praten met elkaar gebeurt via 'The Circle'. Vermakelijke (en zelfs lief!) reality tv!

Kijkcijferkanon Messiah Kijkcijferkanon Messiah gaat over een jonge prediker, die graag zijn boodschap over liedde en vrede met de wereld wil delen. Deze 'messias' krijgt al snel veel volgelingen. Is het een oplichter of weldoener?

