Fenix op Netflix, bikkelharde serie over Brabants drugsimperium

Het succes van de Nederlandse Netflix serie Undercover kan bijna niemand zijn ontgaan. De serie kwam en is inmiddels in meer dan 130 landen op de betaalzender te zien. Inmiddels zijn de opnames voor seizoen 2 van Undercover al lang achter de rug en is het wachten op een officiële releasedatum. Maar Undercover was niet de eerste serie over de Brabantse onderwereld. Exact twee jaar geleden ging de Nederlandse crimeserie Fenix in première op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) over de donkere wereld van goed georganiseerde drugscriminaliteit in Brabant.

Serie Fenix nu op Netflix te zien

De bikkelharde serie, onder regie van Shariff Korver, was alleen gratis te zien voor KPN-klanten met een abonnement voor Interactieve TV. Hoeveel mensen toen hebben gekeken op KPN Vandaag is niet bekend. Je mag aannemen dat abonnees van KPN inmiddels beschikken over een Netflix-account. Uiteindelijk is dit toch een beetje dezelfde doelgroep. Maar juist gezien het succes van Undercover en de overeenkomstige verhaallijnen kan het zomaar gebeuren dat ook Fenix voor een nieuw succes gaat zorgen.

Drugscriminaliteit in Brabant

Fenix zoemt net als Undercover in op de georganiseerde drugscriminaliteit in Brabant. Achter alle gemoedelijkheid van het leven in Brabant is er een donkere wereld waarin een keiharde strijd woedt die waarschijnlijk nooit zal eindigen. In Fenix staat de hechte band tussen ouders en hun kinderen centraal naast een klassieke plot waarbij een Officier van justitie een deal sluit met een kampbewoner die tevens een bekende drugsdealer is.

Peter Haag (Hans Dagelet), officier van justitie Midden Brabant, en Jos Segers (Bart Slegers), een kampbewoner en drugshandelaar, zetten in samenwerking met de Vlaamse collega van Peter, Petra Bijens en haar Vlaamse politie-eenheid, een deal op om een groot-aannemer en XTC-crimineel, te pakken te krijgen. Dat plan gaat echter volledig mis want tijdens een hinderlaag ontstaat er een bloedbad en komen er maar liefst acht agenten om het leven. Ook de Officier van justitie Peter Haag en drugscrimineel Jos Segers komen om het leven.