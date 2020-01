Messiah, nieuwste kijkhit van Netflix is nu al omstreden

Inmiddels staat op Netflix de nieuwe serie Messiah die gaat over een jonge prediker die heel graag zijn boodschap over liefde en vrede met de wereld wil delen. Alleen de CIA heeft andere ideeën over zijn vermeende intenties. Is hij werkelijk de Messias of heeft hij heel andere plannen. De Homeland-achtige verfilming is opgenomen in Jordanië. Het verhaal neemt je mee naar Syrië waar een jonge prediker (gespeeld door Mehdi Dehbi) de aandacht van mensen trekt en hen vraagt alles opzij te zetten en te luisteren naar zijn boodschap over liefde, vrede, en een eenheid te vormen. Zijn charisma is groot en zijn aanhang groeit in een rap tempo.

Messiah, verrassend en controversiëel

De onlangs weduwe geworden CIA agente Eva Geller (gespeeld door Michelle Monaghan) is sceptisch over zijn goede bedoelingen. De inlichtingendienst is zeker niet overtuigd dat hij de redder van de aarde is. In de databases van de CIA is geen spoor van hem te vinden. Alles draait om de vraag of hij een oplichter of een terrorist is die een heel nieuwe manier heeft uitgevonden om een oorlog te bewerkstelligen. Dat laatste lijkt steeds reëler nadat onze ‘Messiah’ in staat lijkt te zijn een groep moslimvluchtelingen naar Damascus te leiden en daar een zandstorm op te roepen die de kanonnen van ISIS plat legt op het moment dat zij de stad willen veroveren.

De profeet wordt gearresteerd door de politie en ondervraagd door Aviram (Tomer Sisley), een soldaat in het Israëlische leger. Hij lijkt echter van alles te weten over Aviram die hem na het interview in een cel plaatst waar de Messiah dezelfde nacht nog op onverklaarbare wijze weet uit te ontsnappen. Hierna komt het verhaal in stroomversnelling en duikt hij op in de VS. Door de invloed van sociale media lijkt alles steeds meer onwaarschijnlijk te worden. Ook nadat een CNN-verslaggever zich met de zaak gaat bezighouden.

Alles voelt als een Homeland serie met uiteindelijk natuurlijk een verrassende plotwisseling. Na 10 uur spanning blijf je toch verrast achter met wat je hebt gezien. Net als de vraag of de multiculturele serie die dieper ingaat op de joodse en moslimconflicten voldoende aansluit bij de werkelijkheid.