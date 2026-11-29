Op zonnige dagen kan terugleveren je geld kosten als je een dynamisch energiecontract hebt en de stroomprijs negatief is. Vanaf 1 januari 2027 stopt ook de salderingsregeling. Wanneer loont het om je omvormer tijdelijk uit te zetten?

In 2025 telde de Nederlandse day-aheadmarkt 584 uren met een negatieve stroomprijs, tegenover 67 in 2021. Voor huishoudens met zonnepanelen en een dynamisch contract wordt het daarmee interessanter om de teruglevering te beperken, en steeds meer omvormers kunnen dat via een app . Toch geeft een prijs net onder nul op zichzelf onvoldoende reden om de omvormer uit te zetten. Ook de regels vanaf 2027 pakken niet voor elk contract hetzelfde uit: volgens Zonneplan betaal je met een dynamisch contract geen terugleverkosten, terwijl die vooral bij vaste en variabele contracten spelen.

Wanneer zet je de omvormer uit?

Je omvormer bepaalt of je zonnepanelen stroom blijven leveren. Bij een dynamisch contract kan uitschakelen lonen als de day-aheadprijs negatief is, want voor teruggeleverde stroom betaal je dan per kWh. Volgens Engie wordt het pas echt interessant als die prijs lager ligt dan min 13,17 cent per kWh, ongeveer het bedrag aan energiebelasting.

Hoe je de levering stopt of beperkt, hangt af van je omvormer. Sommige systemen schakelen op basis van de stroomprijs; andere kun je instellen op zero-export, zodat ze geen stroom terugleveren. Bij modellen met Modbus kan een gekoppeld apparaat de omvormer aansturen.

Bij SMA kun je de omvormer uitschakelen via de werkschakelaar aan de AC-kant, waar de stroom richting huis loopt.

SolarEdge, Enphase, APsystems en Huawei bieden app- of Modbus-functies om automatisch af te schakelen of teruglevering te beperken.

De uren achter de prijs

Tot en met 27 oktober 2026 registreerde de Nederlandse day-aheadmarkt 400 uren met een negatieve prijs. Op dezelfde datum een jaar eerder stond de teller op 584.

Vanaf 2027 krijg je voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding

De Eerste Kamer nam op 17 december 2024 de Wet beëindiging salderingsregeling aan. Er komt geen geleidelijke afbouw en de regeling stopt op 1 januari 2027. Vanaf dan krijg je een terugleververgoeding voor alle stroom die je aan het net levert, in plaats van alleen voor het overschot boven je eigen verbruik.

Van 2027 tot en met 2030 moet die vergoeding vóór eventuele terugleverkosten minimaal 50 procent van het kale leveringstarief bedragen. Dat is de stroomprijs zonder btw en energiebelasting. Energieleveranciers mogen terugleverkosten blijven rekenen als die rechtstreeks samenhangen met teruglevering en kostendekkend zijn; de ACM houdt daar toezicht op.

Ook je energierekening wordt duidelijker. Vanaf 1 januari 2027 moeten leveranciers terugleverkosten uitdrukken in euro per teruggeleverde kWh. Minister Van Veldhoven legde die regel vast in de gewijzigde Energieregeling, mede na een amendement van VVD-Kamerlid Silvio Erkens.

Wat kun je nu zelf controleren?

Goed om te weten: Controleer in de app of instellingen van je omvormer of je teruglevering automatisch kunt beperken bij negatieve prijzen.

Volgens CBS en Netbeheer Nederland hebben ruim 3 miljoen Nederlandse woningen zonnepanelen, zo’n 35 tot 37 procent van het totaal. De groei vlakte wel af, want het CBS registreerde in de eerste helft van 2026 nog 45.581 nieuwe installaties, goed voor 348 megawattpiek.

Medio mei 2026 waren er in Nederland al ruim vijf keer zoveel uren met een prijs van nul of lager als in dezelfde periode van 2021.

Handmatig schakelen via de groepenkast of de knop van de omvormer wordt afgeraden, omdat de piekbelasting bij opnieuw inschakelen de levensduur van het systeem kan schaden.