Je zonnepanelen leveren stroom terug, maar vanaf 1 januari 2027 kun je die stroom niet meer wegstrepen tegen je verbruik. Terugleverkosten kunnen honderden euro’s per jaar bedragen, dus bij de keuze tussen een vast, variabel of dynamisch contract telt meer dan alleen de stroomprijs.

Tien zonnepanelen leveren gemiddeld zo’n 2.500 kWh per jaar terug aan het net. Die stroom is in 2026 na terugleverkosten nog zo’n €330 waard , terwijl er in 2027 bij het best scorende vaste contract ongeveer €62 overblijft. Bij een dynamisch contract verandert de vergoeding meestal per uur, terwijl de kosten voor teruglevering per leverancier sterk verschillen.

Salderen stopt in één keer

Tot en met 31 december 2026 kun je teruggeleverde zonnestroom nog verrekenen met stroom die je van het net afneemt. Daarna betaal je voor alle stroom die je afneemt en krijg je apart een vergoeding voor wat je teruglevert. De overheid schrapt de regeling in één keer; een eerder plan om vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen ging van tafel.

Bijna 40 procent van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels zonnepanelen. Op zonnige dagen leveren veel huishoudens tegelijk stroom terug, waardoor het net vol raakt. De overheid noemt dat als reden voor het stoppen van de salderingsregeling

Je betaalt ook belasting over alle afgenomen stroom

Vanaf 2027 verdwijnt ook het belastingvoordeel van salderen. Je betaalt dan energiebelasting en btw over alle elektriciteit die je van het net haalt, ook als je op andere momenten meer stroom teruglevert dan je verbruikt.

Voor de vergoeding komt wel een ondergrens. Van 2027 tot en met 2033 moet een leverancier per teruggeleverde kWh minimaal 50 procent van het kale leveringstarief betalen, dus van de stroomprijs zonder btw.

De kosten lopen per leverancier flink uiteen

Zonneplan rekent zelf geen terugleverkosten, ook niet na 2026. Zonneplan noemt op zonneplan.nl de volgende jaarlijkse vergelijkingscijfers bij andere leveranciers voor dezelfde hoeveelheid teruggeleverde stroom.

Budget Thuis rekent in 2026 € 257,73.

Bij Vattenfall is dat in 2026 € 293,00 per jaar voor de hoeveelheid in deze lijst.

Essent en Energiedirect rekenen in 2026 € 308,76.

Bij Greenchoice gaat het in 2026 om € 340,00.

Oxxio rekent in 2026 € 342,50.

Vandebron brengt in 2026 € 356,25 in rekening.

Bij Eneco is dat in 2026 € 384,03.

In een vergelijking voor 2027 staan Eneco, Oxxio en Vattenfall juist bovenaan bij vaste contracten als je kijkt naar wat er netto voor teruglevering overblijft. Volgens de huidige tarieven van energievergelijk.nl vergoeden zij bij de start van de nieuwe regeling in 2027 voor dezelfde teruglevering ongeveer tien keer zoveel als Essent, DELTA en Greenchoice, al kan dat nog veranderen.

Wat levert een dynamisch contract op?

Met een dynamisch contract wisselt de stroomprijs elk uur. De vergoeding voor teruglevering volgt meestal de marktprijs op het moment dat je stroom het net op gaat.

Zonneplan, Frank Energie en NextEnergy leveren momenteel het meest op . Bij een marktprijs van 4 cent per kWh houdt een klant daar ongeveer 6 tot 6,5 cent per kWh over, drie keer zoveel als bij de genoemde vaste contracten.

Ook binnen een dynamisch contract verandert straks iets. Tot 1 januari 2027 krijgt een klant van Vandebron voor teruglevering binnen de hoeveelheid die nog mag worden gesaldeerd de actuele uurprijs, plus € 0,02 inkoopvergoeding en € 0,11 energiebelasting volgens het tarief van 2026.

Advies en rekenvoorbeeld voor je rekening

Goed om te weten: UnitedConsumers raadt huishoudens met zonnepanelen aan om nu alvast hun stroomverbruik en energiecontract te bekijken.

Neem een huishouden dat jaarlijks 2.000 kWh van het net haalt en 3.000 kWh teruglevert. In 2026 kan het de volledige afname van 2.000 kWh nog salderen. Voor de overige 1.000 kWh krijgt het een terugleververgoeding.

Vanaf 2027 betaalt datzelfde huishouden voor alle 2.000 kWh die het afneemt. De vergoeding voor de 3.000 kWh teruglevering staat daar los van. Bij een ander teruglevervolume, 2.000 tot 2.250 kWh, rekent Zonneplan in een voorbeeld uit 2026 € 215 per jaar bij Vattenfall en € 276,36 bij Essent. Leveranciers rekenen vaak met staffels, vaste bedragen per schijf teruggeleverde stroom.