Slechte week voor Elon Musk

Op de dag dat het aandeel Tesla onderuit ging, probeerde SpaceX juist iets de lucht in te krijgen. Na een mislukte poging enkele dagen daarvoor, lukte het donderdag wel om de Starship van het lanceerplatform te laten vertrekken. Helaas bleek al heel snel dat die lancering niet helemaal volgens planning verliep. Van de 33 motoren vielen er vijf uit, met als gevolg dat de Starship niet genoeg power had om de ruimte te bereiken. De raket explodeerde binnen enkele minuten. De rekening daarvoor komt voor 42 procent (zijn aandeel in SpaceX) op het konto van Musk.

Het begon met Tesla. De EV-fabrikant presenteerde vorige week de resultaten over het eerste kwartaal van 2023. Door herhaalde prijsdalingen steeg weliswaar de omzet – er werden flink meer Tesla’s verkocht – maar de brutowinst kelderde met bijna 20 procent. Dat resulteerde in een daling van het aandeel Tesla met bijna 10 procent. Musk heeft nog altijd 13 procent van de aandelen van Tesla, waardoor zijn vermogen dus een eerste flinke klap kreeg.

Met geld maak je geld. Zonder disruptieve visie en als je geen risico durft te nemen zul je zelden succesvol worden. Waarheden als een koe voor de meeste miljardairs. Toch is niet altijd alles rozengeur en maneschijn. Neem bijvoorbeeld de week die Elon Musk achter de rug heeft. Een week waarin hij 12,6 miljard van zijn vermogen in een paar dagen zag verdampen. De reden? Slechte kwartaalcijfers voor Tesla, de exploderende Starship van SpaceX en wederom gedoe bij Twitter.

Momentopnames

Natuurlijk, dit zijn momentopnames. En als Tesla haar winstmarge weer verhoogd, de volgende SpaceX raket niet explodeert en Twitter hopelijk ook weer gezond wordt, dan kan het zomaar zijn dat Musk’s vermogen met een veelvoud van het verlies dat hij afgelopen week moest slikken, weer omhoogschiet.

Daarbij komt dat het miljardenverlies van de afgelopen week ook in het perspectief gezet moet worden van de enorme vermogensstijging die Musk drie maanden geleden mocht verwelkomen. In januari steeg het aandeel Tesla namelijk nog met 33 procent. Dat leverde Musk een plus van een slordige 27 miljard dollar op. De man is op dit moment nog altijd bijna 164 miljard dollar ‘waard’.