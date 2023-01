Elon Musk verbreekt een dubieus wereldrecord

Elon Musk wil overal de beste in zijn. Dat is op zich geen slechte eigenschap. Echter, hij is ook een beetje (ahum) een ongeleid projectiel. Dat blijkt wel uit de vele vreemde en soms ronduit onbeschofte tweets, opmerkingen en beslissingen die de goede man neemt. Tegenslagen? Die waren er wel, maar daardoor heeft Musk zich nooit laten beperken of tegenhouden. Zijn karakter, visie, doorzettingsvermogen, eigenwijsheid en ondernemersgeest maakten van Musk de rijkste man op aarde. Inmiddels is hij dat niet meer, maar ook als het om verliezen gaat wil Musk schijnbaar de ‘beste’ zijn; ’s werelds beste!

Vermogen slonk met 183 miljard dollar

Het zijn juist die bijzondere eigenschappen die Musk nu parten spelen. En fors geld kosten. Zoveel dat Elon nu een dubieus wereldrecord gebroken heeft. Hij is sinds deze week houder van het Guinness World Record voor de persoon die zijn vermogen het meest zag slinken. In iets meer dan een jaar tijd verloor Musk zo’n 183 miljard van zijn vermogen.

Let wel, dat is niet geld dat van zijn rekening verdween, maar vermogen dat afnam doordat de waarde van zijn bedrijven (Tesla, SpaceX, Twitter) kelderde. Daarmee verloor Musk meer dan de helft van zijn ‘waarde’. Medelijden hoef je echter nog niet te hebben, want ondanks dat enorme verlies is Elon nog steeds goed voor een geschat vermogen van zo’n 144 miljard Euro.