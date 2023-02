Musk geeft voor 2 miljard Tesla aandelen weg

Elon Musk doet soms rare dingen. Daar weten ze bij Twitter, Tesla en SpaceX alles van. Maar hij heeft ook briljante ideeen. Die zijn niet altijd even succesvol, maar dat kan ook niet anders. Om succes te kunnen hebben, moet je je niet laten beperken. Af en toe is Elon ook op een ander vlak een goed mens.

11,6 miljoen Tesla aandelen geschonken in 2022

Zo geeft hij elk jaar behoorlijk wat aandelen van zijn bedrijven weg, voornamelijk van Tesla. Vorig jaar, zo blijkt uit documentatie van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, schonk hij voor bijna 2 miljard dollar aan Tesla aandelen aan een of meerdere organisaties. Welke? Dat is niet bekend, maar in totaal deelde Elon zo’n 11.6 miljoen Tesla aandelen uit.

Op dit moment heeft hij nog ongeveer 13 procent van alle Tesla aandelen in bezit. Hij kan zijn gulle ik dus nog wel even laten spreken. In 2021 gaf hij overigens ruim 5,7 miljard dollar weg. Of dat ook aandelen-giften waren, is niet bekend. Dat hij in 2022 minder weg te geven had, lijkt wel logisch aangezien hij dat jaar alleen al 44 miljard uitgaf aan de overname van Twitter.

Musk tekende in 2021, samen met een aantal andere miljardairs, de zogenoemde Giving Pledge overeenkomst. Daarbij beloofden de rijkste mensen op aarde dat zij gedurende hun leven minimaal de helft van hun vermogen zullen weggeven.