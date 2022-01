Meta wil alleen nog medewerkers op kantoor die booster hebben gehad

Meta, het moederbedrijf van Facebook, eist dat werknemers volledig zijn gevaccineerd voor ze weer op kantoor verschijnen. En dat zijn in dit geval 3 vaccinaties. Om op de Amerkaanse kantoren te mogen werken moet je als medewerker dus je boosterprik hebben. gehad. Het was al bekend dat Meta alleen medewerkers die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 op kantoor wilde hebben, maar ze gaan met de 'booster eis' dus nog een stapje verder. Hoewel de volledige heropening van de kantoor is uitgesteld tot eind maart, worden de medewerkers die dan terugkeren wel geacht hun boosterprik te hebben gehad.





Niet vaccineren betekent uitstel of thuiswerken

Wie niet is gevaccineerd mag een uitstel voor terugkeer aanvragen of een verzoek doen om voortaan op afstand te werken. Website The Verge meldt dat werknemers hebben tot 14 maart de tijd hebben om te beslissen of ze terug naar kantoor willen komen, hun terugkeer willen uitstellen of fulltime werken op afstand willen aanvragen. Ze zijn in ieder geval niet meer welkom op een van de kantoren van hun werkgever.





Omikron zorgt voor nieuwe eisen

Door de omikron-variant neemt het aantal besmettingen ook in de VS hard toe. Dit is mede de reden van de nieuwe eis die Meta aan de medewerkers stelt. Hoewel dit voor hen ook niet helemaal onverwacht zal komen, aangezien het bedrijf al in de zomer liet weten dat alleen gevaccineerde medewerkers nog welkom zijn op kantoor. Waarschijnlijk zullen verschillende grote bedrijven het voorbeeld van Meta volgen. Door deze variant werd ook al de uitreiking van de Grammy Awards uitgesteld en het aantal fysieke deelnemers aan de CES van dit jaar viel behoorlijk tegen.





Mag een bedrijf niet-gevaccineerde medewerkers weigeren op kantoor?

In Nederland loopt het zo'n vaart nog niet. Hier kan een werkgever vooralsnog niet eisen van medewerkers dat zijn gevaccineerd zijn. Een werkgever mag het wel aan medewerkers vragen, maar alleen wanneer daar een goede reden voor is. Overigens ben je als werknemer, gevaccineerd of niet, niet verlicht om antwoord te geven op de vraag. Je werkgever mag dat antwoord nergens vastleggen, dat is zo geregeld volgens de AVG. Gegevens over gezondheid vallen namelijk in de categorie 'bijzondere persoonsgegevens'. In ons land mag een werkgever de medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona, dit is zo geregeld volgens Artikel 11 van de Grondwet en Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Zolang de Grondwet niet wordt aangepast kan een vaccinatie tegen COVID-19 dus niet worden verplicht.

Overigens stellen verschillende organisaties voor ouderenzorg de vraag wel aan medewerkers. Dat doet ook KLM, die daar een goede reden voor heeft, want niet-gevaccineerd personeel kan dan ingezet worden op vluchten naar landen zonder vaccinatieplicht. Overigens wilde Leaseplan een vaccinatieplicht voor medewerkers invoeren, maar formeel gezien is dat dus helemaal niet mogelijk.