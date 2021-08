Ongevaccineerd naar kantoor? Dan ben je bij CNN je baan kwijt!

Er wordt wereldwijd veel gediscussieerd over de gevolgen voor iedereen die ervoor kiest zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. In de VS eisen steeds meer bedrijven, waaronder Facebook, dat medewerkers alleen nog op kantoor mogen verschijnen als ze volledig gevaccineerd zijn. Bij CNN wordt geldt die regel ook en voor medewerkers die zich er niet aan houden zijn de gevolgen behoorlijk zuur: weg baan!

Drie ongevaccineerde medewerkers ontslagen

Vorige week zijn drie medewerkers van CNN die niet gevaccineerd waren en toch besloten naar kantoor, in New York, te komen, op staande voet ontslagen. CEO Jeff Zucker van CNN verdedigt die beslissing in een interne memo. Daarin schijft hij dat na het ontdekken van de ‘overtreding van de vaccinatieplicht’ besloten is de contracten van drie medewerkers te beëindigen.

Voor iedereen die van plan zou zijn om zich ook ongevaccineerd op kantoor te vertonen heeft Zucker nog een extra waarschuwing. “Laat mij duidelijk zijn. Wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied.”