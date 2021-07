Facebook en Google voeren vaccinatieplicht in

Het is een maatregel waar we in Nederland nog niet aan willen, maar waarover wel al veel gediscussieerd wordt: de vaccinatieplicht. In sommige landen is dat een ander verhaal, en dat geldt in de VS nu ook voor bedrijven als Facebook en Google. Die hebben namelijk bepaald dat medewerkers die op kantoor willen of moeten werken, dat alleen mogen doen wanneer ze volledig gevaccineerd zijn.

Vaccineren of thuis werken

Zowel Google als Facebook verdedigen het instellen van een vaccinatieplicht voor medewerkers door te roepen dat dit de enige oplossing is om de COVID-19 pandemie te bestrijden en de continuïteit van de bedrijven te waarborgen. De opmars van de reeds veelbesproken Delta variant van het coronavirus is voor Google bovendien aanleiding om het beleid dat medewerkers de kantoren van het bedrijf zoveel mogelijk moeten mijden door thuis te werken te verlengen. Het moederbedrijf, Alfabet, zegt nu dat een terugkeer naar kantoor voor het leeuwendeel van haar medewerkers op z’n vroegst medio oktober pas weer aan de orde is.

Bij Facebook geldt de vaccinatieplicht ook voor alle medewerkers die op een van haar kantoren in de VS willen of moeten werken. Hoe die policy precies vormgegeven gaat worden zal afhangen van locale wet- en regelgeving.