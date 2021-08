Leaseplan komt met vaccinatieplicht voor kantoorpersoneel in Nederland

Het is zover. Leaseplan is het eerste Nederlandse bedrijf dat medewerkers die op kantoor willen werken verplicht om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Op zich al een bijzonder besluit, waar iedereen het zijne van mag denken. Feitelijk is het namelijk verboden om medewerkers te verplichten dat zij zich moeten laten vaccineren. Daarnaast zijn medewerkers ook niet verplicht hun werkgever inzage te geven over hun gezondheid. Dat mag alleen via de bedrijfsarts.

‘Nieuwe normaal is oude normaal’

Wat mij echter verbaast is het feit dat Leaseplan aangeeft dat het bedrijf niet gelooft in de oplossing die nu al anderhalf jaar bij heel veel bedrijven met succes ingezet wordt: thuiswerken. Tegenover het FD stelt Leaseplan: ‘Het nieuwe normaal is terug naar het oude normaal’.

In hoeverre de vaccinatieplicht ook gevolgen zal hebben voor niet-gevaccineerde werknemers is echter nog maar de vraag. Leaseplan zegt namelijk dat het niet van plan is om ook actief te gaan controleren óf medewerkers die naar kantoor komen ook daadwerkelijk gevaccineerd zijn. Met andere woorden, er wordt dus bij binnenkomst niet gevraagd om een bewijs, of de bekende QR-code van de Coronacheck app, te tonen.