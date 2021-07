Netflix verplicht vaccinatie voor casts en crews op filmsets

De bioscopen zijn weer open en veel, vanwege corona, uitgestelde films verschijnen de komende weken en maanden alsnog. Voor streaming videodiensten met een eigen studio lag de uitdaging vooral in het kunnen, en mogen, produceren van nieuwe films en series. Netflix heeft nu als eerste ‘Hollywood studio’ besloten een vaccinatieplicht in te voeren voor zowel de casts als crews en iedereen die in contact komt met personen op de set.

Netflix volgt Facebook en Google

Eerder deze week werd al bekend dat tech-giganten Google en Facebook ook een COVID-19 vaccinatieplicht voor medewerkers ingesteld hebben. Dat geldt dan met name voor die medewerkers die op een van de kantoren van deze bedrijven willen werken. Bij Netflix gaat het dus vooralsnog alleen om personen die op de set van een film of serie werken en iedereen die met een van die personen in contact kan komen.

In hoeverre het besluit van acteur Sean Penn om pas weer aan de slag te gaan op de set van Gaslit wanneer iedereen gevaccineerd is, bijgedragen heeft aan het besluit van Netflix is niet bekend.