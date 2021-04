Netflix voelt de gevolgen van de coronapandemie

Van record naar daling

Nog geen jaar geleden kreeg Netflix er bijna zestien miljoen abonnees bij. Toen was de coronapandemie een voordeel, nu lijkt het een nadeel te worden. Het totaal aantal nieuwe klanten bedroeg 1,8 miljoen in Europa, 1,36 miljoen in Azië en 360.000 in Latijns-Amerika.

Minder streamen vanwege vaccinaties

"Wij denken dat de oorzak is dat we minder spraakmakende content hebben kunnen lanceren in de eerste helft van 2021 en daarom zijn we van mening dat er een langzamere ledengroei is", zei het bedrijf in zijn kwartaalbrief aan de aandeelhouders.

Men denkt dat minder mensen video's zullen gaan streamen naarmate meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona.

