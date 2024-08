Is glas of plastic een duurzamere verpakking van sinaasappelsap?

Plastic is de laatste jaren een no go: de plastic soup wordt alsmaar groter en om die reden krijg je Happy Meals bij McDonald’s nu in een papieren zakje en moet je extra betalen voor plastic verpakkingen. Maar is het in alle gevallen altijd een slechte keuze? Nee, zo blijkt wetenschappelijk onderzoek.

Duurzame verpakking

Amerikaanse consumenten deden mee aan een onderzoek: wat kiezen zij als verpakking als ze voor de meest duurzame optie gaan? Ze konden kiezen tussen gerecycled blik, biologisch afbreekbaar karton, 100 procent recyclebaar glas of biologisch afbreekbaar plastic? De meeste mensen kozen glas, maar die hebben het mis. Mensen denken dat het rijtje van meest naar minst duurzaam er zo uitziet: glas, karton, aluminium, plastic. Maar niets is minder waar: glas is het minst duurzaam.

Het hangt uiteraard wel van de inhoud, de grootte en het gewicht af, maar eigenlijk is karton de meest duurzame keuze. Daarna volgen plastic, blik en dan pas glas. Het kost namelijk enorm veel energie om glas te produceren en dat is aanzienlijk minder bij de productie van plastic, zowel in het maakproces als in het recycleproces. Plastic is ook lichter, dus als je het transporteert is er minder energie nodig.

Consumenten weten eigenlijk heel weinig over hun voedsel. Waar het vandaan komt, hoe je het het beste kunt bewaren, maar dus ook wat de meest duurzame verpakking is om te kopen. Dat kunnen we ze ook eigenlijk niet kwalijk nemen, laten ook de onderzoekers aan Scientias weten. Er staat helemaal niet op verpakkingen wat je er qua duurzaamheid van mag verwachten. Wel of je het kunt recyclen, maar niet wat daar verder de CO2-voetafdruk van is.

Betere keuze voor het milieu

Toch is er nog altijd iets dat nog veel belangrijker is als het gaat om betere keuzes maken voor het milieu. Het is zelfs nog beter voor het milieu dan vegetariër zijn: zorgen dat je geen voedsel verspilt. Het weggooien van eten is ongeveer de minst duurzame keuze die je kunt maken. Houd je koelkast dus goed in de gaten.