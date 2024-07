VN komt met actieplan na weer een hitterecord

De aarde heeft het niet makkelijk en dat merken we. Het weer wordt extremer en dat valt onder andere op door de toename in hitte. De Verenigde Naties komt nu zelfs met een ‘call to action’, een soort actieplan nu het merkt dat arbeiders vaker in de problemen komen door extreme hitte.

De eerste dagen van deze week waren de heetste dagen die ooit op de aarde zijn waargenomen. De gemiddelde temperatuur was 17,15 graden Celsius. 2024 is goed op weg om het warmste jaar ooit te worden. De Verenigde Naties maakt zich zorgen over mensen die in die hitte moeten werken, maar ook mensen die op vakantie in extreme hitte terechtkomen. Een toerist had derdegraadsbrandwonden in Death Valley nadat zijn flipflops het begaven. Nu is dat een locatie die ook bekend staat om zijn hitte, maar hoe heter het wordt, hoe gevaarlijker plekken worden. Niet iedereen gaat altijd even goed voorbereid op pad. Vorige maand raakten er 10 toeristen vermist toen ze gingen wandelen in Griekenland: sommigen hebben het niet overleefd. Het is ook te merken in Saoedi-Arabië, waar de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka zorgde voor de dood van 1.300 mensen.

Dat lijken misschien incidenten, maar cijfers van de ILO laten zien dat arbeiders veel vaker komen te overlijden dan eerder. Hitte lijdt tot 23 miljoen gewonden en 18.970 doden elke jaar. Meer dan 70 procent van alle werkenden ter wereld heeft te maken met extreme hitte. Denk daarbij niet alleen aan mensen die buiten werken, maar ook mensen die binnen werken en geen goede ventilatie hebben. Zodra het kwik boven 34 graden stijgt, gaat de productiviteit 50 procent omlaag. De VN wil nu dat lokale overheden zorgen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het zou economieën 361 miljard dollar per jaar kunnen opleveren.

"Earth is becoming hotter and more dangerous for everyone, everywhere."

— United Nations (@UN) July 26, 2024

— United Nations (@UN) July 26, 2024