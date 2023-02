Dynamische energiegebruikers besparen flink in januari

In de eerste maand waarin het prijsplafond van kracht is bleek dit voor huishoudens met een dynamisch energiecontract overbodig. Zowel de gemiddelde stroom- als gasprijs lag afgelopen maand ruim onder de plafondwaarden van 40 cent per kilowattuur stroom en 1,45 euro per kuub gas.

Alle huishoudens met een dynamisch energiecontract behaalden een stroomprijs onder het plafond. Voor 99,9 procent van de gebruikers gold hetzelfde voor hun gerealiseerde gasprijs. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van energiebedrijf Zonneplan. Dynamische energiegebruikers bespaarden de overheid naar schatting 75 miljoen euro.

Dynamisch contract



Wie in januari een dynamisch contract had, betaalde gemiddeld 31 cent per kWh stroom. Tijdens slechts 43 van de 744 uren was er sprake van een stroomprijs boven de 40 cent. De gemiddelde gasprijs kwam uit op 1,39 euro, waarbij dus slechts 0,1 procent van de gebruikers een gasprijs (net) boven het prijsplafond realiseerde. Er ver boven komen was onmogelijk, doordat de gasprijs slechts 7 dagen boven de 1,45 euro uitkwam, waarbij 1,54 op 3 januari het maximum was.