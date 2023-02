Gasprijzen blijven dalen en gaan onder het prijsplafond

De Europese prijs voor gas blijft alsmaar dalen. Momenteel staat het op ongeveer 53 euro per megawattuur, terwijl dit twee weken geleden nog 65 euro was en een maand daarvoor zelfs 82 euro. Daarvoor was de gasprijs ook al flink gedaald. In augustus, op het hoogtepunt, was de prijs meer dan 300 euro. Steeds meer energiemaatschappijen duiken onder het prijsplafond. Maar wat houdt dat precies in? En wat betekent dat voor jou? We vertellen je er meer over.

Wat is het prijsplafond?

Laten we eerst kort stilstaan bij wat het prijsplafond precies inhoudt. Op Prinsjesdag is er een tijdelijk prijsplafond aangekondigd voor gas en stroom. Het tijdelijke prijsplafond moet verlichting bieden voor de energierekening. Het prijsplafond kun je zien als een soort basisverbruik. Het is vergelijkbaar met mobiele abonnement bundel. Voor het verbruik binnen je mobiele abonnement bundel betaal je het afgesproken bedrag. Als je over je bundel heen gaat, betaal je extra kosten. Bij het prijsplafond werkt dat in principe hetzelfde. Verbruik je energie ´buiten de bundel´ om, dan wordt het duurder. Hoe hoog deze kosten zijn, is per maatschappij en energie aanbiedingen verschillend.

Onder het prijsplafond

De prijsplafond tarieven zijn tot een jaar gebruik van 1200 kuub gas en 2900 kWh aan stroom, 1,45,- per m3 gas en 0,40,- per kWh stroom. Daarboven geldt dus de hogere marktprijs die per energiemaatschappij kan verschillen. Zit je met je verbruik vaak onder het prijsplafond? Wellicht is een dynamisch energiecontract dan de moeite waard om naar te kijken. Je zou dan goedkoper uit kunnen zijn.

Doordat de gasprijs blijft kelderen, en onder het prijsplafond lijkt te zakken, is de verwachting dat veel energiemaatschappijen de komende tijd hun tarieven fors zullen verlagen.

Wat als je contracttarief lager is dan het prijsplafond?

Stel dat je tussentijds van energieleverancier wisselt en een goedkoper contract afsluit? Dan betaalt je in principe gewoon het contracttarief en niet het prijsplafond tarief. Je hoeft je dan dus geen zorgen te maken. De overheid heeft hier rekening mee gehouden. ‘Is het tarief in het contract lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor het totale verbruik het tarief uit het contract. Niemand is dus duurder uit. Sterker nog: volgens een onderzoek van de Rijksdienst heeft 7 op de 10 Nederlandse huishoudens baat bij het prijsplafond. Het gaat hierbij om ruim 6 miljoen mensen.

