De wereld is weer warmer: nu 1,51 graad Celsius

De aarde heeft er weer een naar record bij: het is de warmste april sinds we de temperatuur meten. Het was gemiddeld 14,96 graden en dat is 1,51 graag warmer dan gemiddeld voor de industriële revolutie startte. Niet het leukste cadeau voor David Attenborough, de beschermheer van de natuur die vandaag zijn 99ste verjaardag viert.

De aarde warmt op

Het blijft alleen niet bij april: we hebben in de afgelopen 22 maanden 21 keer de 1,5 graad overschreden. Dit is een probleem, want hoe warmer het constant is, hoe moeilijker het is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er zijn wel verdragen en afspraken tussen landen, maar die zetten steeds minder zoden aan de dijk als die opwarming hoger en hoger wordt..

Vooral in Azië schijnt de opwarming het ergst voelbaar te zijn, maar ook in Nederland merk je een verschil in het klimaat. Het is al wekenlang veel te droog in ons land. Er valt minder regen ,de grond wordt droger. Dat kan tot gevolg hebben dat er meer bosbranden ontstaan, maar erger nog: dat onze dijken minder stabiel worden. Het heeft dus wel degelijk grote invloed op ons land, dat nog altijd deels diep onder de zeespiegel ligt. Het is overigens niet overal droog: in Zuid-Europa en in Scandinavie was het op veel plekken juist natter. Maar in bijvoorbeeld de alpen zorgen deze buien juist voor lawines, aardverschuivingen en overstromingen.