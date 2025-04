5 redenen waarom wandelen tijdens werk een goed idee is

Heb je een collega die je elke pauze weer vraagt om mee te gaan wandelen, maar die maar nooit wil? Vandaag is de dag dat je hem of haar kunt overhalen, want het is wandel-tijdens-werk-dag. Dat het vandaag ook nog eens prachtig weer is, helpt natuurlijk, maar er zijn meer redenen om lekker naar buiten te gaan in je pauze: niet alleen vandaag.

Wondermiddel tegen stress

Je zit de hele dag hard te werken, veel te denken, en dan is een wandeling lekker tegen stress. Niet alleen is een pauze goed om je brein even wat ademruimte te geven, het is ook bekend dat het stresshormoon cortisol daalt wanneer je lekker even rondstapt. Tijdens het wandelen maakt je lichaam bovendien ook nog endorfine en serotonine aan, hormonen die erom bekendstaan je lekker in je vel te laten voelen. En dat is allemaal zelfs nog zonder dat we de geweldige werking van de stralende zon op je lichaam erbij rekenen.