10 tips voor beginnen met wandelen

Volgende week dinsdag begint de Nijmeegse 4-daagse. Het is het bekendste wandelevenement van Nederland, maar het is wel meteen erg pittig: zoveel dagen, zoveel kilometer… Wandel je nog niet, maar raak je wel geïnspireerd van die 4-daagse? Met deze 10 tips kun je makkelijk beginnen met wandelen.

1. Zoek mooie plekken op Misschien woon je nog niet zo lang in je nieuwe woonplaats, of misschien weet je juist dat er geweldige natuurgebieden in de buurt zijn: zoek die op. Stap lekker na werk op de fiets om naar een natuurgebied te gaan of misschien zelfs het strand. Dat wandelt over het algemeen veel fijner dan een drukke stad of je eigen buurt waarin iedereen een verhaal tegen je afsteekt. Lekker even op adem komen met wat groen (of zand) om je heen: heerlijk. Je komt waarschijnlijk als herboren weer terug, klaar voor de rest van de dag.

2. Gebruik de Ommetje-app Ommetje is een leuke app omdat het je beloond voor wat je doet. Als je zonder die app naar buiten gaat om een half uurtje te stappen, dan is het alsnog gezond, maar de Ommetje-app geeft je mede aan de hand van weetjes van uit Erik Scherder meer context bij wat je doet en wat daar zo goed aan is. Bovendien is het leuk om je wandelingen vast te leggen, al is de app technisch niet altijd het allerbeste. 3. Doe een stappenteller om Of je nu een dure smartwatch hebt of een vrij goedkope Mi-band, of een Fitbit uit de middenklasse: als je een stappenteller omdoet, dan weet je nog specifieker hoe ver je hebt gewandeld en kun je er een wedstrijdje van maken met jezelf om elke keer wat verder te lopen. Men zegt dat 10.000 stappen per dag het beste is, maar leg jezelf in eerste instantie vooral niet te veel druk op. Bouw het op, doe het op jouw tempo: die 10.000 stappen komen er uiteindelijk toch wel.

4. Neem water mee Of je nou de weg kwijt raakt of precies weet waar je heen gaat: het is altijd goed om water mee te nemen. Je kunt lekker wat drinken tijdens het wandelen: je hebt toch je handen wel vrij, en zeker als het warm is en je ook nog wat zweet (je beweegt immers flink), dan kun je waarschijnlijk wel een refill gebruiken. Water is een gezonde gewoonte, wandelen is een gezonde gewoonte, en dankzij het water fris je even op en kun je misschien weer wat langer door. 5. Denk om goede schoenen Veel wandelaars gebruiken van die bergachtige wandelschoenen, maar als jij lekker loopt op een stevige sneaker of misschien zelfs wel hardloopschoenen: draag die dan lekker. Luister naar je lijf, zorg dat je schoenen draagt die wel wat ondersteuning bieden en investeer eventueel in een nieuw paartje.

6. Overweeg wandelwol Het klinkt heel gek, maar het bestaat echt: wandelwol. Dit is schapenwol dat je tussen je tenen kunt doen om te zorgen dat je geen wrijving krijgt. Wrijving betekent immers blaren en dat kan je hele wandelavontuur in het water gooien. Natuurlijk is tapen ook mogelijk, of nadien een second skin-achtige blarenpleister gebruiken, maar vaak is wandelwol al heel effectief en kun je op natuurlijke wijze voorkomen dat je alweer moet stoppen met wandelen terwijl je net bent begonnen. 7. Luister naar een podcast Wil je graag muziek luisteren tijdens het wandelen: lekker doen, maar voor veel mensen werkt het juist goed om een podcast te gaan volgen en die elke week tijdens de wandeling te luisteren. Op die manier ga je het luisteren en het wandelen met elkaar associëren en krijg je extra veel zin om er lekker op uit te gaan. Is de aflevering afgelopen, loop dan even zonder oordopjes in en geniet van de geluiden en van je eigen gedachten.

8. Gebruik de Stepler-app voor beloningen We schreven er eerder al over: de Stepler-app is een app die je beloont voor je stapjes. Ben je goed bezig met wandelen en bewegen, dan krijg je daarvoor iets terug. Het duurt wel even voor je wat bij elkaar hebt gewandeld: maar voor hetzelfde geld heb je helemaal geen beloning. Je kunt er toch net weer wat korting bij bepaalde winkels voor krijgen of zelfs gratis luisterboeken. Het is het proberen waard: je hebt weinig te verliezen, al raden we je wel aan goed te checken wat de app allemaal van je wil weten en of je daar wel oke mee bent. 9. Maak elke wandeling een foto Als je bijvoorbeeld een app als Strava gebruikt om je wandeling in vast te leggen, dan is er als het goed is de optie om een eigen foto te plaatsen en je wandeling op social media te delen. Het is ook zonder een app als Strava de moeite waard om elke wandeling een foto te maken. De ene keer een kont van een meerkoet die net onder is gedoken, dan weer een boel takken op de weg omdat er enorme storm is geweest, of elke keer een selfie in je wandeloutfitje: het is grappig om een dagboek van je wandelingen bij te houden. Of je ze nou op je social media deelt of niet: het is voor jezelf ook een goed ritueel om lekker te blijven wandelen.

10. Ga geocachen Als je de geocaching-wereld niet kent, dan denk je waarschijnlijk dat dit een grapje is, maar geocaching-mensen zijn mensen die voor elkaar allerlei spelletjes of simpelweg gastenboekjes verstoppen (vaak in de natuur), waarbij je door te wandelen op basis van coördinaten en gps die ‘schatten’ kunt vinden. Het is hartstikke leuk en het kan je extra inspireren om eens op een andere plek te wandelen, maar ook om gewoon leuk onderweg iets te doen te hebben: modern schatzoeken dus. Je kunt meedoen door de app Geocaching te downloaden. Veel plezier met je wandelavontuur!