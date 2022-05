​Hebben wearables het wel juist met die 10.000 stappen per dag?

Kom jij dagelijks aan je 10.000 stappen? Stappentellers hebben graag dat je elke dag die 7 à 8 kilometer aantikt, maar hebben ze hier wel gelijk in? Het is natuurlijk erg leuk als je weer wordt beloond dat je het hebt gehaald (bijvoorbeeld met een vrolijke animatie of een badge), maar die 10.000 stappen blijken niet helemaal te kloppen.

Toch lekker hè? Je zou denken dat het meer zou zijn, maar je mag dus al tevreden zijn als je ‘slechts’ 8.000 stappen zet. Dit is al voldoende om je gezondheid een flinke duw in de goede richting te geven, zeker als je iemand bent die verder vooral achter een bureau zit en daarna op de bank ploft. Met 8.000 stappen verklein je je kans op sterfte en leef je langer. Maar helaas: mocht je nu heel fanatiek elke dag 20.000 stappen gaan zetten, dan zou dat volgens de onderzoekers niet leiden tot extra levensjaren. Sterker nog: het tempo zou ook niet zoveel uitmaken.

Gelukkig kun je op je wearable vaak zelf instellen hoeveel stappen jij dagelijks wil zetten. Volgens een aantal onderzoekers aan de Universiteit van Massachusetts mag je je teller op 8.000 zetten. Het schijnt namelijk prima voor je gezondheid te zijn om tussen de 8.000 en 10.000 stappen per dag te zetten (als je onder de 60 jaar oud bent). Ben je ouder dan 60, dan hoef je de lat nog minder hoog te leggen: 6.000 tot 8.000 stappen is dan genoeg. Het grappige is dat de onderzoekers hiervoor niet zelf mensen hebben laten wandelen, maar dat ze het puur baseren op vijftien onderzoeken die hier al naar zijn gedaan.

Lekker wandelen dus, want daarmee krijg je sterkere botten, stevigere spieren, stimuleer je meerdere mechanismen in je lijf en verlaag je je risico op onder andere diabetes en kanker. Bovendien is het ook gewoon lekker om buiten te zijn. Zeker nu de zon zich meer laat zien, kun je -wel goed ingesmeerd- heerlijk van de warmte genieten.

Het kan overigens wel voor andere fijne bijkomstigheden zorgen: hoe meer stappen je zet, hoe meer calorieën je verbrandt. Zeker als je hartslag in de verbrandingszone zit. Dat is 50-65 procent van de maximale hartslag, en die maximale hartslag is 220 min je leeftijd). Ben je ook nog aan de zware kant, dan verbrand je nog meer calorieën bij een wandeling. Dat je dus voor de lengte van je levensduur en je gezondheid niet per se 10.000 stappen hoeft te zetten, wil niet zeggen dat meer wandelen geen positieve invloed op je heeft.

Lekker wandelen

Vind je het moeilijk om er tijd voor vrij te maken, want dat is wel een nadeel aan wandelen: het kost tijd, dan kun je bijvoorbeeld overwegen om een meeting online bij te wonen en ondertussen te gaan lopen. Ook kun je in plaats van in de kroeg afspreken met je vrienden een keertje eerst een wandeling maken met je vrienden en wat drinken in de hand, voordat je eventueel alsnog de kroeg induikt. Overigens kan het ook helpen om een hond te nemen: mensen met een hond komen vaak met gemak aan hun dagelijkse dosis stappen.

Er zijn onderzoekers die zelfs beweren dat elke dag 8.000 tot 10.000 stappen zetten net zo effectief, zo niet effectiever is, dan 4 keer per week losgaan in de sportschool. Het is voor veel mensen in ieder geval beter voor hun geestelijke gesteldheid: de frisse lucht, even alleen zijn, even tijd om na te denken of de nieuwe New Music Friday op Spotify te luisteren. Het kan wonderen doen voor het brein, zeker als je net een verhitte discussie met je collega’s of je partner hebt gehad. Dubbel effectief dus.

Natuurlijk kun je gewoon 10.000 stappen per dag blijven lopen, maar dit is tenminste het allerbeste excuus om niet al te streng naar jezelf te zijn als het een keertje op 1000 stappen na niet lukt. Misschien krijg je dan geen vuurwerk van je Fitbit, maar je gezondheid is alsnog net zo blij met je.