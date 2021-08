​DutchCowboys tipt: drie betaalbare stappentellers

Of je nou aan een programma van je verzekeraar of een trainingschema van een personal trainer wil voldoen, of simpelweg zelf wat meer wil meten over je gezondheid: daar heb je helemaal geen dure smartwatch van honderden euro’s voor nodig. Zeker als je alleen de basics wil weten, zoals het aantal stappen, je hartslag, het zuurstofgehalte in je bloed en hoeveel calorieën je hebt verbrand, dan kun je voor een paar tientjes al jaren vooruit. We tippen drie betaalbare stappentellers.



Huawei Band 4

Helaas denken mensen bij techgadgets vaak dat deze heel duur moeten zijn om goed te zijn. Waar dit misverstand vandaan komt is onduidelijk, maar de drie stappentellers in dit artikel bewijzen dat je techgadgets kunt vinden die bijna dezelfde werking hebben als veel duurdere varianten, voor een veel fijnere prijs. Huawei Band 4 is daar met zijn 0,96 inch kleurenscherm een goed voorbeeld van. Voor ongeveer vijftig euro heb je een sportmaatje met zelfstandige GPS, waardoor je ideaal je hardlooprondje kunt vastleggen. Bovendien bevat deze stappenteller veel functies die je goed kunt gebruiken: een hartslagfunctie, zuurstofmeting, stappenteller, calorieteller en zelfs slaapmeting. Met een batterij die wel 6 dagen meekan, hoef je hem niet steeds van je pols te halen en aan de handige oplader te hangen.

Samsung Galaxy Fit 2

Vind je vijftig euro net te veel, dan is er ook een goed alternatief binnen handbereik voor ongeveer veertig piek. Samsung Galaxy Fit 2 is een mooi ontworpen activiteitentracker met 1,1 inch AMOLED-scherm en een enorm indrukwekkende batterijduur van 21 dagen (!). Daarvoor lever je wel de GPS en de zuurstofmeting in die bijvoorbeeld op de Huawei wel aanwezig zijn, maar heb je wel dezelfde hartslagfunctie, stappenteller, calorieteller en slaapmeting. Je kunt op deze activiteitentracker ook de notificaties van je smartphone tonen, zodat je geen telefoontje meer mist.

Xiaomi Mi Band 5

Als je echt weinig geld wil besteden en toch wil worden weggeblazen door functionaliteit, dan is Xiaomi Mi Band 5 een goede vriend om je pols. Hij meet je hartslag, je calorieën, je slaap en je stappen. Geen spannende zuurstofmetingen, maar wel precies de basics die je nodig hebt, want vooral de hartslagmeting en de stappenteller zijn functies die veel gebruikt worden voor het sporten. Bovendien kun je aan je hartslag aflezen dat je misschien ziek wordt, want dan zal deze wat hoger uitvallen dan normaal. Xiaomi Mi Band 5 biedt veel mogelijkheden en kwaliteit voor weinig geld. Voor ongeveer 25 euro kun je rekenen op een 1,1 inch AMOLED-scherm en een batterijduur van 14 dagen.

