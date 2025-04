Dilly-Dallying is dé trend van 2025: niksen met stijl

Digitale detox, maar dan zacht

Wat dilly-dallying anders maakt dan eerdere trends als “slow living” of “dopamine detox”, is de luchtigheid. Er zijn geen regels. Geen routines. Geen “je moet wel dit of dat”. Het gaat om zacht verzet tegen de prestatiedruk, maar dan zonder schuldgevoel of spirituele saus.

Het mag traag zijn. Het mag nutteloos zijn. En ja, het mag zelfs saai zijn — want daar zit tegenwoordig juist de luxe.

Merken en creators pikken het op

Op TikTok zie je de hashtag #dillydallying langzaam opkomen, met video’s waarin mensen laten zien hoe ze een middag nietsdoen — gestyled met een vintage zonnebril en een koffietje-to-go. Ook merken spelen er al subtiel op in: van retro picknickkleden tot playlists met “songs to stare at the ceiling to”.

Hoe begin je ermee?

Heel simpel:

Zet je notificaties uit Ga naar buiten of zoek een comfy plekje Laat je plannen los Doe wat je wilt — of helemaal niets

Pro tip: laat je horloge thuis. Tijd bestaat even niet tijdens het dilly-dallyen.

Conclusie

In een wereld die altijd sneller, harder en productiever moet, is dilly-dallying een verademing. Het is de kunst van het niksen 2.0 — met stijl, zonder stress. En zeg nou zelf: wie wil er in de zomer van 2025 níet even lekker doelloos ronddwalen?